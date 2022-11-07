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Общество / Благоустройство и ЖКХ
7 ноября 2022, 23:00

В Брод не прйти

Прорехи в деревянном настиле заделывают регулярно, но спустя некоторое время доски снова начинают «гулять». Фото: группа паблика «Подслушано Каменск-Уральский» ВК

Прорехи в деревянном настиле заделывают регулярно, но спустя некоторое время доски снова начинают «гулять». Фото: группа паблика «Подслушано Каменск-Уральский» ВК

В деревне Брод закрыли аварийный подвесной мост через Исеть, который соединяет населенный пункт и Синарский район Каменска-Уральского. Попасть в город пока можно только в обход или в объезд. Местные власти выясняют, можно ли отремонтировать переправу.

В Броде постоянно проживает около 600 человек. Деревянный подвесной мост для них – самый быстрый способ попасть в старую часть города пешком. На автомобиле или автобусе жители ездят в Каменск-Уральский через соседний поселок Мартюш, расположенный в двух километрах от деревни. Там же находится еще одна пешеходная переправа.

В последние годы сельчане жаловались на плачевное состояние бродовского моста. Из-за того, что он находится слишком низко над водой, его не раз размывало паводками. Деревянный настил гуляет, в досках появляются прорехи. В итоге на днях на мосту установили ограждения и повесили объявление о том, что переправа находится «в технически неисправном состоянии». Жителям предложили пока пользоваться альтернативными маршрутами.

Как выяснила «ОГ», до недавних времен мост был бесхозным и никем капитально не ремонтировался. Сейчас за него взялась администрация района и обнаружила более серьезные проблемы, чем выпавшие доски.

– Специалисты Управления капитального строительства провели обследование. Бетонные опоры начали разрушаться, есть трещины. Передвигаться по такому мосту небезопасно для жизни и здоровья. Косметический ремонт не поможет, нужна полная реконструкция, – объяснил глава Каменского городского округа Сергей Белоусов.

В одиночку муниципалитет эти расходы не потянет. Строительство новой переправы будет стоить несколько десятков миллионов рублей. Например, мост через Исеть в другом каменском селе – Новоисетском – обошелся в 56 млн.

В областном департаменте информполитики сообщили, что региональный Минстрой рассмотрит возможность софинансирования работ из областного бюджета в в 2023–2024 годах. Но для этого необходимо провести подготовительную работу.

В ближайшее время местные специалисты изучат, сколько жителей переходили через мост ежедневно, и насколько оправдана его реконструкция. После чего в районном бюджете заложат средства на детальное обследование моста в следующем году.

  • Опубликовано в №204 от 08.11.2022
Областная газета Свердловской области
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