В Сысерти поставят контейнерные площадки, сделанные из переработанного мусора

На создание площадок будет выделено более 2 млн рублей. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На Среднем Урале реализуется проект по созданию контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) из переработанного вторсырья. В Сысерти появится 7 таких пространств на ул. Розы Люксембург, в микрорайонах Новый и Сосновый бор, в Новой Сысерти и Кашино.

На создание площадок будет выделено более 2 млн рублей.

"Производство контейнерных площадок из вторичных материальных ресурсов, обустроенных для раздельного накопления ТКО, это наглядный пример того, как в действительности можно извлечь полезные свойства из образуемых отходов, сократив их направление на полигон для захоронения", — рассказал глава регионального минЖКХ Николай Смирнов.

Летом этого года в Сысерти уже появилось 3 площадки, изготовленных полностью из отходов, которые сдали жители города на утилизацию и переработку.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что в 2022 году запустили федеральный проект по переходу на экономику замкнутого цикла, который подразумевает вовлечение отходов в хозяйственный оборот и сокращение объемов захоронения мусора. Сейчас раздельный сбор ТКО организован в 47 муниципалитетах региона, где установлены 5,5 тысяч контейнерных площадок и 8 тысяч контейнеров.

По оценкам областного министерства ЖКХ, на Среднем Урале есть возможность перерабатывать свыше 60 тысяч тонн мусора в год. Переработанный пластик используется в том числе для создания покрытий, ограждений, скамеек.