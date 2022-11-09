На Среднем Урале назвали лидеров программы социальной газификации

В Свердловской области 5 403 домовладения готовы к подключению газа. Фото: Павел Ворожцов

Свердловчане подали 51 тысячу заявок на догазификацию, из которых 38 тысяч находятся в работе. Больше всего обращений поступило от жителей Махневского, Нижнесергинского муниципальных районов, а также Тугулымского, Невьянского городских округов и Заречного, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Первый замгубернатора Алексей Шмыков отметил, что необходимо усилить работу по темпам реализации программы по социальной газификации. Речь идет о строительстве газораспределительных сетей. Этот вопрос заместитель главы региона обсудил с членами областного штаба развития газификации и газоснабжения Среднего Урала.

"По ряду муниципалитетов процент заявок от плана-графика догазификации Свердловской области составляет менее 20%. Прошу глав муниципальных образований и генеральных директоров газовых компаний держать вопросы социальной догазификации на личном контроле", – подчеркнул первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Средний Урал входит в десятку регионов России, где к наибольшему числу домов подведены газораспределительные сети и запущено топливо. В области уже построено 117 километров газопроводов силами региональных операторов и газовиков. 5 403 домовладения технически готовы к подключению.

"В настоящее время ведется строительство 3 085 газопроводов, общей протяженностью более 604,6 километра, с созданием технической возможности по подключению 14 468 домов. А также ведется проектирование 1,9 тысячи газопроводов, общей протяженностью 1 139 километров, с созданием технической возможности по подключению порядка 21 тысячи домов", – сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Жители региона не платят деньги за подачу заявок и заключение договоров. По решению губернатора Евгения Куйвашева в регионе действуют меры поддержки уральцев в рамках реализации программы социальной газификации. Принят закон о расширении категорий граждан, которым за счет областного бюджета компенсируют затраты на присоединение к газовым сетям. Возмещаются расходы в сумме до 70 тысяч рублей. Данной мерой поддержки могут воспользоваться сельские врачи и педагоги. Также свердловчанам разрешено использовать на газификацию средства областного материнского капитала.

К 2030 году на Среднем Урале газ планируют провести в 90% жилых домов. На эти цели направят 46 миллиардов рублей. В 2023 году в программу соцгазификации планируют включить школы, поликлиники, больницы и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).

Кроме того, по поручению президента России должен быть расширен перечень категорий граждан, которые смогут получить субсидию на покупку газового оборудования. В этот список готовятся внести инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) указанных категорий, многодетные семьи. Сумма целевой выплаты должна составлять не менее 100 тысяч рублей. Использовать ее можно на возведение газораспределительной сети в границах участка, приобретение и монтаж газоиспользующего оборудования.

Ранее в Свердловской области запустили в работу два новых газопровода.