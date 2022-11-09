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Общество / Благоустройство и ЖКХ
9 ноября 2022, 13:06

Евгений Куйвашев направил 700 млн рублей на дороги в новых районах Екатеринбурга

Улица

Программа позволяет создавать комфортные условия для жизни в новых районах. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил на строительство дорог в новых районах Екатеринбурга в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" более 700 млн рублей. Кроме того, дополнительные средства выделят Верхней Туре на возведение культурного центра, а Верхотурью — на стадион.

Деньги для строительства транспортной инфраструктуры в растущих районах Екатеринбурга поступили из федеральной казны в рамках программы стимулирования жилищного строительства "Стимул" — соответствующую заявку подал Евгений Куйвашев. Эта программа позволяет создать комфортные условия для жизни, обеспечить необходимую инфраструктуру в новых районах, таким образом, увеличить объемы возводимого жилья, отметили в департаменте информполитики Свердловской области.

Опережающее финансирование новых районов уральской столицы позволит начать строительство в Академическом районе улиц Рябинина и Вавилова на участке от ул. Академика Парина до ул. Академика Ландау.

Верхней Туре к уже выделенным 250 млн рублей направили еще 43 млн на возведение Центра культуры и искусств. Двухэтажное здание с панорамным остеклением со стороны главного фасада планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. В нем будет предусмотрен зрительный зал на 350 мест с эстрадой, костюмерными и гримерками. На втором этаже разместят танцевальные, хоровой и универсальные классы, звуко- и светоаппаратные.

На строительство стадиона "Олимп" в Верхотурье губернатор направил еще 27 млн рублей, а общая стоимость проекта составляет 115 млн рублей. Объект будет включать в себя футбольное поле, беговые дорожки, трибуны и здание комментаторской.

Областная газета Свердловской области

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