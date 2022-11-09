Строят всё и сразу

В новых микрорайонах сразу предусматривают озеленение, парковки, места для отдыха и площадки для активностей в любое время года. Летом – футбол и волейбол, зимой – хоккей и катание с ледяных горок. Фото: из архива ЖК «Лесная сказка»

Ежегодно в Свердловской области сдают больше двух миллионов квадратных метров жилья. Только за 9 месяцев 2022 года этот показатель превысил 2,1 миллиона. Приоритет отдается комплексному освоению территорий: новые микрорайоны возводятся не на свободных пятачках в городской черте, а в чистом поле и сразу со всей необходимой социальной инфраструктурой – дорогами, садиками, магазинами, скверами. Помимо Екатеринбурга с его знаковыми проектами – микрорайоном Солнечный и районом Академический, такую практику применяют и в других муниципалитетах. «ОГ» рассказывает о самых успешных проектах.

Южный – предлагать

Микрорайон Южный в Каменске-Уральском вырос на бывших угодьях Бродовского совхоза. Во время сдачи первых домов он был не очень заманчивым местом для проживания: были проблемы с инфраструктурой. Старожилы вспоминают, как в газетных объявлениях по обмену и покупке жилья люди делали приписку «Южный не предлагать». Сегодня Южный – один из крупнейших в регионе примеров комплексного освоения территории. В микрорайоне живет больше 25 тысяч человек, и он продолжает расширяться. Большая часть жителей – молодые семьи с детьми. Там предоставляют жилье молодым специалистам, сотрудникам градообразующих предприятий, переселенцам из ветхих и аварийных домов.

– Жилье строят частные инвесторы. Городу это в плюс, поскольку дает возможность реализовывать масштабные программы, активно развивать востребованные территории, привлекая в том числе региональную и федеральную поддержку, – отмечает глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов.

Новые социальные объекты и общественные пространства в последние несколько лет сдаются активно. Строительный бум пришелся на 2020 год. Тогда в сентябре открыла двери самая большая в городе школа на 1275 мест. В декабре сдали детский сад-ясли на 300 мест с кабинетом робототехники, интерактивной песочницей и другими образовательными новинками. Трехэтажное здание садика возвели всего за год.

В том же году был торжественно открыт сквер «Молодежный» – за него каменцы дружно проголосовали в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. На территории в 10 тысяч квадратных метров обустроили прогулочную зону, дорожки для катания на роликах и самокатах, установили арт-объекты, изготовленные местными предпринимателями.

Помимо этого, в Южном ввели в эксплуатацию участок дороги на Кутузова. Новая четырехполоска разгрузила движение транспорта по улицам Суворова и 4-й Пятилетки и обеспечила выезд жителей нового района в сторону поселка Мартюш.

Сейчас в Южном – две крупных стройки. До конца марта следующего года будет сдан Центр бокса. По соседству с ним возводят Центр культурного развития – он будет готов через год. В двухэтажном здании предусмотрены зрительный зал, кафе, танцевальные классы, видеостудия и не только.

– Мы купили здесь квартиру два года назад и не пожалели, – делится впечатлениями жительница микрорайона Юлия Матюшевич. – Если строятся новые объекты, то это всегда что-то масштабное: взять, например, ту же школу. Чистые, ухоженные дворы, много разных площадок для детей. Из минусов – отсутствие взрослой поликлиники, нормальных парковок и камер видеонаблюдения. Хотелось бы, чтобы местные застройщики взяли на вооружение опыт новых районов Екатеринбурга.

Дом с видом на нацпарк

Свой «Южный» есть и в Талице. Он располагается в живописном месте, в окружении парка «Припышминские боры». Раньше здесь были угодья заброшенного плодопитомника, теперь вместо саженцев «растут» дома. Таличане говорят, что такого масштабного строительства в городе не помнят с советского времени.

Сейчас в Южном – больше тысячи жителей. Большинство семей проживает в многоквартирных домах – за пять лет было построено 18 таких домов. Все здания выполнены в едином архитектурном стиле, проведено озеленение, оборудованы детские и спортивные площадки. А осенью 2016 года в микрорайоне была застроена коттеджами первая улица – Листопадная.

Часть социальной инфраструктуры взял на себя застройщик – Талицкая строительная компания. Например, всего за год она с нуля возвела в Южном храм – теперь их в городе два. Но, конечно, в основном инфраструктурные задачки решает муниципалитет.

Детский сад в микрорайоне появился еще в 2017 году, на очереди – школа. Проект здания на 360 мест уже готов, областные средства на строительство планируют выделить в 2023–2024 годах. В прошлом году при поддержке областных властей была открыта ледовая арена, где тренируются хоккеисты и фигуристы со всего района, а также проходят массовые катания. А недалеко от арены рабочие «обшивают» коробку будущего центра бокса. За его строительством лично следит глава региона Евгений Куйвашев.

– Сейчас строим еще одну дорогу от Южного в центр города и прокладываем дороги общего пользования к 300 земельным участкам под ИЖС, которые были выделены многодетным семьям, – рассказывает глава Талицкого района Александр Толкачёв.

Такая застройка, отмечает градоначальник, более предпочтительный вариант, чем «уплотнительная».

– Во-первых, это позволяет сразу рассчитывать нагрузку на коммунальные сети, транспортную инфраструктуру, социальные объекты. А во-вторых, предоставляет нам поле для творчества: можно максимально выгодно использовать природные бонусы, регулировать этажность застройки и так далее, – говорит он.

Жители «Южного» оценивают изменения положительно.

– Микрорайон очень уютный и компактный, – рассказывает журналист информационного холдинга «Инком», жительница микрорайона Дарья Толкачёва. – Проблему удаленности от центра города решает автомобиль, а сейчас туда удобно добираться и пешком, и на велосипеде: в этом году был сделан тротуар с освещением и пандусами. Не хватало супермаркета, но скоро его обещают открыть. Здание уже построено, в ближайшее время туда зайдет федеральная сеть. Огромный плюс: в двух шагах – национальный парк «Припышминские боры» с экотропой.

– Заехали в «Южный» в 2019 году. Микрорайон – просто мечта, быстро развивается. Единственное, что неидеально – качество питьевой воды, пользуемся привозной, – говорит врач-хирург районной больницы Владимир Змейков.

«15-минутный город»

Растут новые микрорайоны и в других городах области: Верхней Пышме, Полевском, Березовском, Заречном. Чаще всего застройщики занимаются непосредственно возведением домов, а инфраструктура создается параллельно и финансируется из бюджета.

– Стимулирование жилищного строительства позволяет застройщикам планомерно наращивать объемы вводимого жилья, а людям заезжать не в «голый» район, а в место с комфортными условиями для жизни, – резюмирует Михаил Волков, и. о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Один из самых крупных проектов в Березовском – малоэтажный жилой район «Уют-Сити» на юго-востоке города. В нем проживают около четырех тысяч человек. Первый дом был возведен в 2016 году, сейчас построено уже 34 дома, а в этом году будут сданы еще четыре.

В качестве одной из основных идей застройщик выбрал идею «15-минутного города»: все необходимое жители должны найти за четверть часа пешей ходьбы. Магазины, детские и спортивные студии, общепит и студии красоты прописались в микрорайоне сразу же, а вот открытия социальных объектов пришлось немного подождать. В 2019 году в «Уют-Сити» были построены физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад на 270 мест. А в прошлом году здесь появилась первая пешеходная улица – Малахитовый бульвар протяженностью 270 метров. Большую часть денег дала область, но не обошлось без участия федерального и местного бюджетов.

Сейчас в микрорайоне завершается строительство Александровского проспекта, в следующем году по нему поедут муниципальные автобусы. В планах – школа на 825 мест, которая будет строиться на условиях государственно-частного партнерства, торговый центр и ледовая арена.

В Заречном реализуются несколько проектов на юго-востоке города. Строят как высотки, так и дома небольшой этажности. Один из проектов – жилой комплекс «Лесная сказка»: до 2028 года на площади в 10 гектаров появятся 20 трехэтажных домов, уже сданы пять. Параллельно в двух шагах от ЖК были построены детский сад, школа и другие объекты – тоже в пешей доступности, – комментирует жительница Заречного Елена Володченко. – Ощущение, будто живешь в загородном доме (у меня окна выходят прямо на лес), но при этом город под рукой.