Свердловская область получит еще 10 млрд рублей на догазификацию

Общая сумма, направленная на реализацию программы по догазификации в регионе из федерального бюджета, составит 16 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов

Регоператор газификации Среднего Урала при поддержке губернатора Евгения Куйвашева заключил дополнительное соглашение по финансированию подключения жилфонда к газовым сетям. Профильные организации Свердловской области получат на эти цели около 10 млрд рублей.

Общая сумма, направленная на реализацию программы по догазификации в регионе из федерального бюджета, составит 16 млрд рублей.

"Благодаря внедряемой по поручению президента РФ и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева социально ориентированной системе газификации на Среднем Урале уже подано более 51 тысячи заявок от жителей, желающих подключить свои дома к газовой инфраструктуре. По указанным заявкам уже заключено почти 33,5 тысячи договоров, а 4,5 тысячи домов уже подключены к газу", — заявил глава регионального минЖКХ Николай Смирнов.

Сейчас программа, в рамках которой до границ земельного участка заявителя бесплатно могут подвести газопровод, носит бессрочный характер. Подать заявку на участие в ней можно либо через портал Единого оператора газификации, либо через сайт Госуслуг, либо в офисе газораспределительных организаций.

В департаменте информполитики Свердловской области напоминают, что по решению Евгения Куйвашева в регионе действуют меры поддержки в рамках программы по социальной догазификации. Среди них — компенсация затрат на подключение к сетям газоснабжения для сельских учителей и врачей, а также возможность использовать средства маткапитала для газификации.

В следующем году в программу будут включены школы, поликлиники, больницы и ФАПы.

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