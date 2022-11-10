Евгений Куйвашев направит на комплексное развитие Ирбита и Невьянска еще 760 млн рублей

В Ирбит будет направлено 220,3 млн рублей, а в Невьянск — 542,3 млн рублей. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В четверг, 10 ноября, на заседании правительства Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев принял решение увеличить финансирование программ комплексного развития двух городов с уникальным историческим наследием. Суммарно Невьянску и Ирбиту дополнительно направят на эти цели более 760 млн рублей.

Ирбит получит 220,3 млн рублей, а общий объем финансирования программы на 2018–2025 годы составит почти 7 млрд рублей. Эти деньги будут вложены в развитие промышленности и малого бизнеса, ЖКХ и инженерной инфраструктуры, культуры, физкультуры и туризма.

В частности, дополнительные средства будут направлены на реставрационные работы на объекте культурного наследия "Пассаж", организацию и проведение Ирбитской ярмарки, а также на поддержку творческой деятельности одного из старейших театров на Урале.

Особое внимание губернатор уделяет историческому наследию региона. По поручению главы Среднего Урала, в старинном купеческом городе Ирбите ведется реставрация зданий-памятников: за 3 года здесь планируют восстановить 15 домов.

Невьянск получит на реализацию программы комплексного развития еще 542,3 млн рублей. Средства направят на ремонт здания бассейна при детско-юношеской спортивной школе, газификацию сельских населенных пунктов и строительство жилья. Общий бюджет программы в Невьянске составляет 4 млрд рублей.

Напомним, что формирование комплексных программ развития свердловских муниципалитетов стартовало в 2013 году по поручению Евгения Куйвашева. В настоящее время их реализуют в Верхней Пышме, Первоуральске, Реже, Верхней Туре, Сысерти, Верхней Салде, Невьянске, Ирбите и Нижнесергинском муниципальном районе.