Поверка пришла в ГОСТы

Фото: Полина Зиновьева

С ноября в России вступил в силу новый ГОСТ поверки счетчиков горячей и холодной воды. Теперь проводить ее могут исключительно организации, внесенные в единый реестр Росстандарта. А порядок самой процедуры строго регламентирован. Главная цель новации – обезопасить население от мошенников, которые навязывают гражданам замену исправных водомеров. Но, как выяснила «ОГ», на деле панацеей он вряд ли станет.

Со счетчиками – дешевле

Приборы учета воды начали повсеместно устанавливать десять лет назад. За их отсутствие не штрафуют, но без таких приборов ощутимо вырастает сумма в коммунальных квитанциях: плату за холодную и горячую воду и водоотведение начисляют по нормативам, увеличенным в полтора раза.

Один счетчик в среднем стоит 700–1 500 рублей. Средний срок службы устройства – 12 лет, но каждые 4–6 лет его необходимо проверять, чтобы убедиться, что оно по-прежнему исправно выполняет свои функции. Эта процедура называется поверкой.

Проводить ее должны специализированные организации. Услуга является платной (в среднем она стоит 400–500 рублей), а привлекать данные организации обязаны собственники жилья.

– Стоимость поверки не подлежит государственному регулированию и определяется по соглашению сторон в договоре. Заниматься такой деятельностью могут любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие такое право, – пояснил «ОГ» глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов.

Инструкция «ОГ» Информацию о сроках поверки проще всего найти в документах прибора учета (паспорт, акт ввода в эксплуатацию и пр.). Если данные фиксировала управляющая компания и передавала данные в расчетный центр, собственники заранее получат предупреждение в коммунальной квитанции.

Перед поверкой мастер списывает текущие показания счетчика, затем фиксирует показания прибора с перекрытой водой и с включенной. Полученные данные сравнивает с показаниями счетчика. Таким образом, выявляют погрешность. Если она выше допустимой, прибор ремонтируют или меняют на новый.

Собственник вправе потребовать, чтобы поверитель при нем сделал запись о поверке в реестре. Удостовериться, что запись о поверке была внесена в реестр, можно на сайте fgis.gost.ru/. Для этого надо указать в строке поиска заводской/инвентарный номер прибора.Там же можно узнать дату следующей поверки.

«Выпроводила восвояси»

Однако до нынешнего времени при выборе таких организаций жители могли с немалой долей вероятности нарваться на мошенников.

Пенсионерка из Екатеринбурга Валентина Фаттахова в июне этого года обнаружила в своем почтовом ящике бумагу от некой неизвестной компании: «В связи с истечением срока эксплуатации вашего прибора учета 30 июня необходимо пройти обязательную метрологическую проверку, иначе он станет недействительным». В техпаспорте на счетчики женщина обнаружила, что этот срок действительно истекает – правда, не в июне, а в ноябре. Женщина решила не звонить по рекламной бумажке, а самостоятельно поискать специалистов в Интернете.

– Нашла компанию с якобы хорошим рейтингом и аккредитацией. За поверку одного счетчика просили всего 350 рублей. Приехал мастер – и начались проблемы. «Холодный» счетчик поверку прошел, «горячий» – нет. Мастер начал настаивать на замене. Сказал, что новый прибор у него «как раз с собой» и это будет стоить «всего 2 200 рублей», – рассказала Валентина. – Когда я отказалась, он припугнул, что в таком случае занесет в электронную систему данные о непригодности обоих счетчиков! В итоге выдал бумажку с печатью совершенно другой фирмы! Отдала «проверяльщику» 700 рублей и выпроводила восвояси. В надзорные органы обращаться не стала из-за бумажной волокиты.

С проблемой столкнулись и сотрудники «ОГ». Редактор спортивного направления Владимир Васильев признался, что уже три месяца пытается решить вопрос с поиском специализированной фирмы для поверки счетчиков в своей квартире.

– В управляющей компании заявили, что это не их компетенция. Предложили самостоятельно поискать организации в Интернете, но их огромное количество, и кому доверить эту работу, чтобы не стать жертвой мошенников, непонятно. Все это время показания счетчиков у меня не принимают. Приходится платить по нормативу, что обходится значительно дороже, – сказал он.

Столичный опыт В Москве срок следующей поверки указывается прямо в платежном документе. На официальном портале мэра и правительства Москвы есть памятка по ее прохождению со списком аккредитованных организаций и управляющих компаний (которые сами могут порекомендовать такую организацию). Также здесь указано, как передать данные о поверке счетчиков в электронном виде.

Всего лишь методичка

Попыткой упорядочить ситуацию с поверкой стало введение с ноября нынешнего года ГОСТа Р 8.1012–2022 «Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки». В документе впервые отдельно определили способы для поверки приборов, прописали единые требования к процедуре поверки, перечислили операции, которые она включает, допустимые к использованию инструменты и правила оформления результатов. И определили, что проводить такие работы могут только аккредитованные компании. Проверить организацию, чтобы убедиться в компетентности ее специалистов, можно в специальном реестре на сайте Росаккредитации.

Декларируется, что документ разработан для защиты граждан от мошенников и недобросовестных фирм, навязывающих некачественные услуги по поверке счетчиков.

«ОГ» обратилась в управляющие компании, чтобы уточнить, каким образом новый ГОСТ можно будет применять на практике в указанных целях. Как выяснилось, на практике все не так оптимистично.

В двух УК от комментариев отказались. Еще в двух согласились дать комментарии на условиях анонимности.

«В большей степени это методичка для самих поверяющих организаций. Автоматически граждан от мошенников она никак не спасает. Условно, не каждая бабушка сможет оперативно войти через Интернет на сайт Росаккредитации, чтобы проверить людей, которые уже позвонили к ней в дверь и показали убедительно оформленные документы с печатями. Да и захочет ли она это делать?», – сказал представитель одной из УК Каменска-Уральского.

– Это чисто технический документ и, как я понял, он будет вводиться постепенно. Ждать, что ГОСТ моментально избавит рынок от недобросовестных поверителей, не стоит. А вот какой-то документ, которым могли бы воспользоваться сами жильцы при работе с такими компаниями, очень бы не повредил, – утверждает его коллега из Екатеринбурга.

Порешать через центр

Решить вопрос могла бы организация централизованного учета всех приборов в доме единой организацией. Как рассказала «ОГ» зампредседателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, несколько лет назад в Госдуме обсуждали такую возможность. Однако, как объясняет депутат, в ближайшее время это маловероятно, поскольку приборы учета – это индивидуальное имущество собственника.

– Централизованная поверка возможна, только если в доме имеется автоматическая система учета коммунальных ресурсов, – подчеркивает Светлана Разворотнева. – Но не у всех жильцов есть возможность ее установить. Такие примеры в стране есть, но пока они точечны.

Как отметила депутат, работа в этом направлении будет продолжаться, и новый ГОСТ – не последняя мера. Пока же она порекомендовала региональным властям активнее проводить разъяснительную работу с населением на тему: как не стать жертвой мошенников. А собственникам жилья – быть внимательнее при выборе поверяющих.