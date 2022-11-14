Прокуратура предостерегла вице-мэра Екатеринбурга об ответственности за уборку дорог

Комплекс проверочных мероприятий будет вестись в течение всего зимнего периода. Фото: Павел Ворожцов

Предостережение объявила прокуратура Екатеринбурга заместителю главы Алексею Бубнову и семи руководителям районных ДЭУ. Надзорное ведомство напомнило о необходимости проведения качественной уборки улиц от снега.

В прокуратуре отметили, что безопасность на дорогах является одним из приоритетных направлений работы местных властей. От качества расчистки улиц зависит бесперебойное движение транспорта.

По данным надзорного ведомства, мэрия Екатеринбурга обязана вовремя убирать на дорогах снежные заносы и валы с обочин, ликвидировать гололедицу, чистить от снега и льда остановки, тротуары.

"В настоящее время прокуратурой города организован комплекс проверочных мероприятий, которые будут проводиться на системной основе в течение всего зимнего периода, по результатам которых будет дана принципиальная оценка качества проведения сезонных работ по уборке МО "город Екатеринбург" от снега", — отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, сегодня утром Екатеринбург встал в 9-балльные пробки. На расчистку дорог от снега в Свердловской области вывели 277 единиц техники.