Плата за ЖКХ в Свердловской области вырастет с 1 декабря

Новые тарифы будут установлены на срок с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. Фото: Павел Ворожцов

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ, определяющий особенности индексации регулируемых тарифов за коммунальные услуги на срок с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. В Свердловской области индекс роста платы за ЖКХ установлен в размере до 9%.

Ранее тарифы утверждались ежегодно в ноябре-декабре, однако индексация на коммунальные услуги применялась только с 1 июля следующего года.

"Правительство переносит индексацию тарифов на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. За счет данного решения более полутора лет индексации тарифов проводиться не будет. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года", — сообщили в Минэкономразвития РФ.

Перенос сроков связан с необходимостью обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ по всей стране, а также сохранить предоставление качественных коммунальных услуг во всех регионах России. Кроме того, индексация будет способствовать обновлению водопроводов, теплотрасс и других объектов коммунальной инфраструктуры.

В РЭК Свердловской области пояснили, что до декабря текущего года будут утверждены регулируемые цены в сферах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО, которые начнут действовать с 1 декабря 2022 года. Для каждого отдельного муниципалитета предельные индексы роста платы за ЖКХ будут устанавливаться с учетом значений, определенных федеральным кабмином.

В случае если в муниципалитете реализуется крупный инвестпроект в коммунальной сфере, органы местного самоуправления могут обратиться к губернатору Свердловской области с просьбой установить на территории МО повышенный процент индексации. В октябре текущего года такой возможностью воспользовались Арамильский, Каменск-Уральский, Невьянский городские округа и Нижний Тагил.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили о региональных мерах соцподдержки для малообеспеченных семей и определенных категорий граждан по предоставлению компенсаций за ЖКУ. Такие выплаты могут получить одиноко проживающие и семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, если коммунальные платежи превышают 12% от их совокупного дохода.