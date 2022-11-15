Евгений Куйвашев и Андрей Рюмин дали старт работе подстанции "Новокольцовская"

Запущенный 15 ноября объект предназначен для электроснабжения Новокольцовского микрорайона. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор ПАО "Россети" Андрей Рюмин запустили высокотехнологичный центр электропитания со 100-процентным уровнем импортозамещения. В подстанцию "Новокольцовская" инвестировали 1,5 млрд рублей.

Запущенный 15 ноября объект предназначен для электроснабжения Новокольцовского микрорайона, рассчитанного на более чем 40 тыс. человек. Кроме того, здесь появятся новый кампус УрФУ и кластер для проведения Международного фестиваля университетского спорта в 2023 году.

"Запуск в эксплуатацию подстанции "Новокольцовская" — это важное событие в жизни Екатеринбурга и всей Свердловской области. Сегодня мы даем электроэнергию одному из самых перспективных микрорайонов города. <...> Подстанция и вся электросетевая инфраструктура полностью оснащены современным оборудованием и конструкциями отечественного производства. Отрадно, что 85% — это продукция предприятий Свердловской области. Это наш вклад в снижение зависимости от импорта и укрепление технологического и экономического суверенитета страны", — сказал Евгений Куйвашев.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Андрей Рюмин отметил, что все технологические процессы работы подстанции максимально автоматизированы и управляются дистанционно. По мнению гендиректора ПАО "Россети", новый центр электропитания — это эталонный объект для российской энергетики.

Подстанция включает в себя два силовых трансформатора общей мощностью 50 МВА, высоконадежное элегазовое коммутационное оборудование и микропроцессорную защиту. В работе объекта задействованы интеллектуальные системы управления техпроцессами и учета потребляемого электричества, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

После открытия подстанции Евгений Куйвашев и Андрей Рюмин провели рабочую встречу, обсудили регулирование сетевого комплекса на Среднем Урале, надежную работу и развитие энергоинфраструктуры.