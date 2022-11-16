Опыт капремонта в многоэтажке Екатеринбурга признан лучшей практикой в России

Многоэтажку на Академика Шварца отремонтировали по инициативе неравнодушных жильцов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Многоэтажка на улице Академика Шварца в Екатеринбурге стала призером Всероссийского конкурса "Лучший дом. Лучший двор". Победу присудили в номинации "Лучшая практика проведения капитального ремонта", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Капитальный ремонт в многоэтажке провели раньше срока по инициативе жильцов. Благодаря активности собственников в доме заменили электронные блоки управления лифтами, трубы холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения. Частично отремонтировали кровлю и сделали новые отмостки здания.

"Конкурс помог нам найти успешный опыт самоорганизации жильцов и их взаимодействия с коммунальными структурами. < ...> Мы будем тиражировать успешные практики, чтобы жители городов активно участвовали в благоустройстве своего жилья и дворов", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Отметим, Всероссийский конкурс "Лучший дом. Лучший двор" организовала партия "Единая Россия". Таким образом депутаты решили поддержать активных и ответственных собственников квартир, повысить грамотность россиян в вопросах жилищной сферы.

Конкурс проводился по шести номинациям: "Лучшая практика работы совета многоквартирного дома", "Лучшая практика работы ТСЖ", "Самый дружный дом", "Лучшая практика проведения капитального ремонта", "Лучший подъезд", "Лучший двор". Всего было подано 5 050 заявок со всей России. Победителей определили путем народного голосования и по оценкам экспертов.

Напомним, Свердловская область получит 71 миллион рублей, которые будут направлены на модернизацию инфраструктуры ЖКХ.