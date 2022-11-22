Снега будет завались

Комбинированная дорожная машина (КДМ) – самая популярная в автопарке спецтехники региона. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Алина Шешеня

Свердловские муниципалитеты с первыми снегопадами включили режим повышенной готовности. По данным областного департамента информационной политики, каждый день на улицы в регионе выходят 277 спецмашин. Помимо очистки дорог и тротуаров от снежного покрова, их обрабатывают пескосоляными смесями для ликвидации гололеда. Работы выполняют подрядные организации, работу которых в режиме реального времени отслеживают автоматические посты дорожного контроля. Борьба со снегом предстоит нешуточная: по данным свердловского Гидрометцентра, за ноябрь на территории региона уже выпало больше месячной нормы осадков, и снегопады продолжатся. Подробности – в материале «ОГ».

Зимний апгрейд

Снегоуборочная техника в первую очередь чистит центральные улицы, по которым движется общественный транспорт. Далее на очереди – второстепенные дороги и внутриквартальные проезды. На очистку дорожного полотна подрядчикам отводится 4–6 часов с момента окончания снегопада, на очистку тротуаров – 24 часа. Временные рамки прописываются муниципальными властями в техзаданиях. Снежные массы вывозятся на площадки за границами жилого сектора.

В крупных городах, где финансовые возможности лучше и автопарк спецтехники обновляется регулярно, мониторинг дорожной ситуации ведется круглосуточно.

– Стараемся оперативно реагировать на метеорологическую ситуацию. В случае необходимости выводим на улицы в среднем до 30 единиц техники: комбинированные машины, тракторы, грейдеры, погрузчики и самосвалы. Для борьбы с гололедом уже использовали 60 тонн пескосоляной смеси. Отдельно следим за трамвайными проводами: чтобы они не леденели и стрелки на рельсах не замерзали, по ночам выводим на технические рейсы дежурные вагоны, – рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» в Нижнем Тагиле Игорь Васильев.

В Первоуральске на уборку улиц от снега выходит до 40 машин, все они перед зимним сезоном прошли техническое обследование.

– На тракторах «Беларус» установили ножи-скребки, которые не используются летом, а также дополнительные щетки с более длинным ворсом. У комбинированных дорожных машин поливные цистерны-бочки заменили на пескоразбрасыватели. Кроме того, провели ремонт грейдеров, а также закупили два мини-погрузчика – будем чистить ими пешеходную зону на проспекте Ильича, – сообщил директор первоуральского МУП «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Андрей Кириллов.

В Каменске-Уральском, по данным пресс-службы мэрии, за уборку основных улиц отвечает предприятие «Горвнешблагоустройство». На дороги выходят 11–13 единиц техники, большая часть снега вывозится по ночам либо ранним утром. На посыпке тротуаров используются прицепные пескоразбрасыватели.

– Одновременно привести в порядок все улицы невозможно, но мы стараемся максимально задействовать все ресурсы, чтобы жителям можно было комфортно передвигаться по городу, – отметили на предприятии.

Транспортный дефицит

В небольших муниципалитетах снегоуборочный процесс тоже идет полным ходом, но в периоды обильных осадков ощущается дефицит спецтехники. В Ревде, по информации газеты «Ревдинский рабочий», на улицы выходят 21 машина и 28 дорожных работников – этих ресурсов хватает не всегда.

– Замечания от жителей, конечно, есть, – признается директор УГХ Ревды Андрей Фалько. – Дорожники не успевают убрать вал на перекрестках и заездах во дворы. В итоге мы пришли к выводу, что нужно изменить комплектацию техники. К примеру, использовать в одном звене КДМ и трактор. С руководством предприятия все проговорили, нам пообещали исправить ситуацию.

В Ирбите на уборке улиц задействованы 22 машины – грейдеры, тракторы, погрузчики. Проезжую часть и тротуары чистит предприятие «Ресурс», общественные пространства – предприятие «Благоустройство».

– В штатном режиме работаем с 08.00 до 17.00, при снегопадах выходим в 04.00–05.00 и чистим до тех пор, пока с основных трасс не вывезут весь снег. В прошлом году наш автопарк пополнился новой комбинированной дорожной машиной. Это, конечно, хорошее подспорье, но от дополнительных закупок мы не откажемся, – отметил директор «Ресурса» Владимир Чесноков.

В Артемовском подали заявку в региональное МинЖКХ на выделение средств для покупки спецтехники, сейчас она рассматривается.

– Нам без поддержки области не обойтись, машины стоят дорого – от миллиона рублей за штуку, а количество дорог, которые мы переводим из статуса бесхозных в муниципальные, растет с каждым годом. Сегодня это почти 400 километров – их надо обслуживать круглогодично, – рассказал глава муниципалитета Константин Трофимов.

По его словам, для эффективной уборки дорог управление городским хозяйством создало специальный интернет-чат. Туда коммунальщики оперативно сбрасывают жалобы от горожан, чтобы подрядчики устраняли недочеты. Регулярно просматривают его и местные инспекторы ГИБДД.

«Чистый город – это репутация»

В Екатеринбурге к нынешней зиме готовились с особой тщательностью. Город приобрел в лизинг 79 единиц техники – снегопогрузчики, автогрейдеры, вакуумные подметально-уборочные машины, специальные бульдозеры для работы на снежных полигонах. Цена контракта составила почти 750 млн рублей. Последняя партия прибыла в августе. Сейчас городской коммунальный парк насчитывает 408 единиц техники.

Заключены контракты на зимнее содержание дорог. Так, на уборку улиц в одном только Чкаловском районе выделено больше семи миллионов рублей. В районных ДЭУ запаслись и материалами для борьбы с наледью: по 1,8 тысячи тонн химических веществ и фракционного песка на каждое управление.

– Все ресурсы для качественного содержания улично-дорожной сети у нас теперь есть. Чистый город – это наше лицо, наша репутация, – заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время приемки очередной партии машин.

Однако после первого серьезного снегопада, засыпавшего город две недели назад, мэр указал коммунальщикам, что они плохо вошли в сезон и сработали по устранению последствий непогоды на троечку. Как результат – от горожан поступает много жалоб на плохое качество уборки. Обратила на это внимание и городская прокуратура: на прошлой неделе надзорное ведомство вынесло заместителю главы Екатеринбурга Алексею Бубнову и руководителям всех районных ДЭУ предостережение о необходимости лучше организовывать этот процесс.

Не до конца удовлетворены качеством уборки улиц и горожане.

– Чистят сейчас, конечно, лучше, чем лет пять назад, но до окраин все равно дело доходит в последнюю очередь,- говорит живущий на Уралмаше пенсионер Аркадий Герасимов. - На тротуарах – наледь и колеи, об остановочных комплексах вообще забывают. Скользко и на придомовой территории: с тросточкой ходить тяжеловато. И это пока еще природа снегом не баловала – а что же будет дальше? Понятно, что весь город охватить сложно, но для чего тогда каждый год покупают новую уборочную технику?

– Зимняя обувь с устойчивой и антискользящей подошвой – мастхэв для Екатеринбурга, покупатели спрашивают такую постоянно, – рассказывает сотрудница одного из обувных магазинов Светлана Стерлигова. – Я сама давно сменила каблуки на ТЭП-подошву, и все равно каждый раз боюсь упасть. Вчера пару раз поскользнулась на улице Гагарина: весь тротуар – в ледяных накатах и лишь в нескольких местах он вычищен до асфальта. Периодически тротуары нещадно посыпают какой-то земляной смесью, но, на мой взгляд, это не спасает от скольжения, зато выглядит неэстетично.

В пресс-службе администрации проблему объясняют кадровым дефицитом в дорожных службах. Только в одном Ленинском ДЭУ сегодня не хватает 13 специалистов, в других районах – примерно столько же. Кроме того, уборку осложняют брошенные во дворах и на обочинах машины – их вывозят эвакуаторами, но не всегда оперативно.

Куда обращаться Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261–79–83. Она создана специально для контроля за выполнением работ по содержанию автодорог регионального значения. Дорожная диспетчерская служба взаимодействует с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими автотранспортными предприятиями. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог (343) 262–50–65, по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 112 или в управление городским хозяйством по месту жительства.