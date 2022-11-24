Три территории Среднего Урала получат дополнительные средства на социальную газификацию

Дополнительные средства на газификацию получили Верхняя Пышма, Белоярский и Малышевский ГО. Фото: Павел Ворожцов

В Верхнюю Пышму, Белоярский и Малышевский городские округа направлено еще 300 млн рублей на социальную газификацию. На эти средства планируется подвести сети газоснабжения до границ земельных участков.

Средства выделил Единый оператор газификации АО "Газпром газораспределение Екатеринбург", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Единый оператор газификации открыл финансирование на 2022–2025 годы для Свердловской области в размере почти 16 миллиардов рублей. На получение займов от единого оператора газификации подано заявок почти на 5,5 миллиардов рублей для реализации программы социальной газификации в 61 муниципалитете. Уже одобрено выделение почти 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, на реализацию программы догазификации направлено из областного и местных бюджетов почти 500 миллионов рублей и около 850 миллионов рублей средств 6 газораспределительных организаций", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Подать заявки на подключение к газу жители могут на порталах госуслуг и единого оператора газификации, а также в офисе газораспределительной организации. Николай Смирнов отметил, что скорость возведения газопроводов и очередность присоединения к сетям будет зависеть от числа заявок, поданных жителями.

В Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева расширены категории граждан, которым частично компенсируют затраты на подключение к газовым сетям. Воспользоваться мерой поддержки могут сельские врачи и учителя. Также на Среднем Урале на газификацию разрешено использовать средства регионального материнского капитала.

За год в Свердловской области в рамках социальной газификации внутри поселков построили 220 километров газовых сетей. Это дает возможность запустить топливо почти в 9 тысяч домов. К 2030 году в регионе планируют провести газ в 90% частных домов.

Напомним, ранее Нижний Тагил получил на газификацию 200 млн рублей из федерального бюджета.