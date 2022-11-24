Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
24 ноября 2022, 11:58

Более 8 тысяч свердловских должников получат от энергетиков красные квитанции

квитанция за коммунальные услуги

Рассылка цветных платежных документов проводится в рамках акции "Внимание! Должник!". Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" задолжали 57,2 миллиона рублей за энергоресурсы. Неплательщиков ждут квитанции необычного цвета.

Уже в декабре красные квитанции придут свердловчанам, которые в течение трех месяцев не платили за электричество. Если задолженность не будет погашена, энергокомпания обратится в суд. Далее гражданам может грозить арест расчетных счетов, недвижимости, транспортных средств и запрет на выезд за границу, сообщили в пресс-службе "ЭнергосбыТ Плюс".

"Рекомендуем жителям региона не доводить ситуацию до крайних мер и напоминаем, что до 31 декабря в рамках акции "Новый год — без долгов!" оплатить задолженность за энергоресурсы можно без штрафных санкций. Для этого достаточно погасить сумму основного долга и получить списание пени", — отметили в компании.

Все подробности можно узнать на сайте, в офисах и по телефону контакт-центра 8 800 700-10-32. Погасить долг предлагается через "Личный кабинет" или мобильное приложение.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.11.2022, 15:26 / Экономика
Закон о федеральном бюджете России на 2023–2025 годы принят Госдумой
24.11.2022, 15:15 / Общество
Татьяна Мерзлякова назвала причины задержки выплат мобилизованным
24.11.2022, 14:25 / Общество
Госдума РФ приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ
24.11.2022, 13:51 / Экономика
Свердловскому бизнесу рассказали о преимуществах Единого налогового счета
24.11.2022, 13:27 / Общество
Коронавирусом за сутки заразились 277 свердловчан