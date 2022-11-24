Более 8 тысяч свердловских должников получат от энергетиков красные квитанции

Рассылка цветных платежных документов проводится в рамках акции "Внимание! Должник!". Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" задолжали 57,2 миллиона рублей за энергоресурсы. Неплательщиков ждут квитанции необычного цвета.

Уже в декабре красные квитанции придут свердловчанам, которые в течение трех месяцев не платили за электричество. Если задолженность не будет погашена, энергокомпания обратится в суд. Далее гражданам может грозить арест расчетных счетов, недвижимости, транспортных средств и запрет на выезд за границу, сообщили в пресс-службе "ЭнергосбыТ Плюс".

"Рекомендуем жителям региона не доводить ситуацию до крайних мер и напоминаем, что до 31 декабря в рамках акции "Новый год — без долгов!" оплатить задолженность за энергоресурсы можно без штрафных санкций. Для этого достаточно погасить сумму основного долга и получить списание пени", — отметили в компании.

Все подробности можно узнать на сайте, в офисах и по телефону контакт-центра 8 800 700-10-32. Погасить долг предлагается через "Личный кабинет" или мобильное приложение.