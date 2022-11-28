В Свердловской области на крупные проекты в сфере ЖКХ выделят еще более 770 млн рублей

Всего в 2023 году на Среднем Урале планируют заменить около 300 единиц лифтового оборудования. Фото: Павел Ворожцов

После проведения согласительных процедур по бюджету на 2023 год в Свердловской области принято решение выделить дополнительные средства на реализацию крупных проектов в сфере ЖКХ. Сумма допфинансирования будет превышать 770 млн рублей.

Как заявил глава минЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, еще 151 млн рублей будет выделено на газификацию, более 500 млн рублей направят на строительство очистных канализаций в Березовском и Среднеуральске, 73 млн рублей пойдут на ремонт канализационного коллектора в Камышлове, а еще 50 млн рублей — на замену старых лифтов.

Всего в 2023 году на Среднем Урале планируют заменить около 300 единиц лифтового оборудования. На эти цели предусмотрено порядка 400 млн рублей.

Дополнительные средства на газификацию позволят закончить строительство газопроводов между поселками Деево, Раскатиха и Гостьково в Алапаевском районе. Помимо этого будет завершено строительство еще двух объектов, начатое в 2021 году, — это межпоселковый газопровод высокого давления "Криулино — Сарана" в Красноуфимском районе и газопровод от деревни Шарама через село Аракаево до Михайловского завода в Нижнесергинском районе.

"Газификация — это крайне важный элемент развития любой территории. Конечно же, подключение к газу освободит жителей в том числе от заготовки дров, совершенно будет другое качество жизни", — говорил ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как отметили в региональном департаменте информполитики, ремонт коллектора в Камышлове даст возможность переключаться с одной ветки на другую при аварийных ситуациях и не допускать отключений тепла. В свою очередь реконструкция очистных канализаций в Березовском и Среднеуральске позволит решить экологические проблемы, возникающие из-за ветхости существующих сетей.