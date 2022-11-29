Алюминий стал скульптурой

На подготовку эскиза, создание и установку скульптуры «Первый алюминий» ушло полгода. Фото: Администрация ГО Краснотурьинск

На днях на набережной Краснотурьинска появился арт-объект – пятиметровая скульптура заводского рабочего. Он держит в руках прямоугольный предмет – символ первой партии алюминия, выданной в 1945 году градообразующим предприятием – Богословским алюминиевым заводом. В ближайшее время в Краснотурьинске установят еще несколько необычных скульптур, аналогов которым нет в Свердловской области. Они будут посвящены базовым профессиям города и региона.

От Музы до Чижика-Пыжика

Возрождать городскую скульптуру в Краснотурьинске начали пять лет назад. Тогда в регионе заработала программа формирования комфортной городской среды, благодаря которой уральские муниципалитеты получили возможность за счет государства благоустраивать набережные, парки, скверы и дворы.

– Мы активно включились в эту программу. Акцент решили сделать в том числе на скульптуре. Оригинальные фигуры – это еще один шаг к тому, чтобы сделать мир вокруг нас эстетичнее, красивее. Устанавливать их решили в уже благоустроенных зонах, чтобы усилить эффект от преображения городского пространства, – пояснил глава Краснотурьинска Александр Устинов.

В 2017 году у краснотурьинской музыкальной школы №1 появилась скульптура Музы с лирой в руке высотой 2,5 метра.

– Мы называем Музу ангелом-хранителем нашего учреждения, – рассказывает директор школы Светлана Шотт. – Эта статуя не просто украшает здание, но и настраивает детей и педагогов на творческий лад. Мы за ней присматриваем, весной вокруг всегда высаживаем цветы.

В 2018 году на городской набережной жители увидели пятиметровую скульптуру девушки, словно выходящей из воды. Как выяснилось, статуя символизирует реку Турья. Фигура произвела впечатление на многих. В областном министерстве энергетики и ЖКХ ее назвали одной из самых ярких в регионе. А участок благоустроенной набережной, где она установлена, вошел в число лучших муниципальных практик России.

В этом же году на Максимовском проспекте города «поселился» бронзовый бурундук. Полутораметровый зверек сидит на пеньке и держит в лапе кедровую шишку. В мэрии говорят, что бурундук отражает характер горожан – они очень запасливые и все несут в дом. В городе уже родилась примета: если потереть нос бурундука и загадать желание, оно обязательно сбудется.

А в прошлом году на стене городской плотины появился Чижик-Пыжик. Высота мини-скульптуры – 19 сантиметров, «предназначение» такое же, как и у питерского Чижика: попадешь в него монеткой – будет тебе счастье.

– Это своеобразная дань Санкт-Петербургу, – говорит краснотурьинская художница, член Союза художников России Юлия Белоусова. – Наш город за необычную архитектуру и планировку улиц давно прозвали уральским Питером. Кстати, о появлении у нас Чижика-Пыжика жители северной столицы знают – петербургские СМИ посвятили этому событию целую серию публикаций.

Слиток вместо шара

Скульптуру рабочего со слитком алюминия установили в Заречном микрорайоне Краснотурьинска – там, где идут работы по благоустройству набережной. Как выяснила «ОГ», более 50 лет назад местный пляж уже украшал памятник металлургу. Правда, заводчанин держал в руках не слиток, а шар с лучами, чем-то напоминающий космический спутник. Гипсовые обломки композиции «Первый алюминий» дошли до наших дней, но восстановить их оказалось невозможно. Чтобы сохранить историческую преемственность, городские власти решили создать новый памятник. Его авторами стали местные скульпторы Александр и Мария Безель.

– Когда мы начали работать над моделью современной скульптуры, захотели узнать побольше о старой. Однако столкнулись с тем, что практически никакой информации о ней не сохранилось. Пришлось обращаться в архивы, к городским старожилам и по крупицам восстанавливать общую картину, – рассказала Мария Безель.

Новый арт-объект сделан из железобетона и весит более 3,5 тонны. Как сообщили в мэрии, весной его планируют дополнительно укрепить специальными фиксаторами, чтобы все элементы конструкции были прочно связаны между собой. Вокруг скульптуры появятся детские площадки и фотозоны.

– При благоустройстве общественных пространств мы ориентируемся на современные требования к функциональности и комфорту, и в то же время стараемся сохранить уникальный облик Краснотурьинска. Получается, по-моему, неплохо, – считает Александр Устинов.

В соцсетях горожане уже отреагировали на новую скульптуру. Елена Карасева написала: «Давно думала, почему же в городе, где такой большой завод, не гордятся этим? И вот, наконец-то случилось».

В топе четыре профессии

Сейчас в городе идет работа над четырьмя новыми скульптурами – врача, учителя, инженера-строителя и металлурга. Они будут установлены в следующем году в артитектурных нишах: учитель и инженер – около городского индустриального колледжа, металлург и врач – на проспекте Ленина.

– Все четыре профессии характеризуют современные тенденции развития нашего города. Выбор остановили именно на них, потому что это базовые специальности, на которых, по сути, держится современный Краснотурьинск, да и вся Свердловская область, – объяснил Александр Безель.

Фигуры делают из бетона, высота каждой составит 2,2 метра. С цветовой гаммой мастера пока не определились – возможно, статуи останутся полностью белыми. Но уже известно, что их покроют специальными защитными средствами, тогда минимум 50 лет скульптурам не будет грозить деформация. К слову, у каждой скульптуры – свой классический образ и атрибуты. По проекту учитель – дама, в пиджаке, юбке и очках, держит в руке книгу и классный журнал. Врач – тоже женщина, в медицинской экипировке, несет чемоданчик с лекарствами. Металлург, естественно, мужчина – в больших рукавицах, фартуке, сапогах и с лицевым щитком с защитными очками.

По словам Александра Безеля, самым сложным было найти образы для статуй. Для этого архитекторы просмотрели множество фотографий и видео с жителями, представляющими эти четыре профессии. Образы героев собирательные и состоят из реальных черт людей, которые в разное время жили и работали в Краснотурьинске.

Будущие скульптуры: инженер и учитель, врач и металлург. Фото: Администрация ГО Краснотурьинск