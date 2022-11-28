Миллиард чистой воды

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Свердловская область получит почти миллиард рублей из федерального бюджета на строительство станции водоподготовки «Южная» и инженерных сетей в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом. Соответствующее распоряжение накануне подпсиал премьер-министр Михаил МИШУСТИН. Средства выделены в рамках нацпроекта «Чистая вода».

Черноисточинский пруд – основной источник питьевого водоснабжения тагильчан. В 2000-х в этом водоеме неоднократно фиксировался мор рыбы. Экологи били тревогу: в водохранилище попадают промышленные отходы, донные отложения растут, поэтому нужно срочно принимать меры по его спасению. На проблему обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В 2016 году глава региона утвердил комплексный план по реабилитации водного объекта.

В результате сброс промышленных отходов в пруд был прекращен, на водоеме капитально отремонтировали плотину и укрепили берег. В 2020 году, когда проект реабилитации водохранилища получил федеральный статус, началась очистка дна пруда от иловых отложений. Для этих целей мэрия Нижнего Тагила приобрела за 72 млн рублей техническое судно – земснаряд. На сегодняшний день с его помощью со дна извлекли уже более 260 тысяч кубометров ила. Следующий пункт реабилитации Черноисточинска – строительство станции водоподготовки «Южная» мощностью 100 тысяч кубометров в сутки.

– На станции будет использована методика очистки воды с помощью современных фильтров и предварительного озонирования. Для повышения барьерной роли очистных сооружений против вирусного загрязнения будет применяться обеззараживание ультрафиолетовым излучением, – рассказал заместитель главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. –Срок службы нового коммунального объекта – минимум 50 лет.

Также по проекту планируется проложить 17 километров нового водовода, который свяжет станцию с городскими сетями водоснабжения. Это необходимо для того, чтобы исключить повторное загрязнение воды при ее транспортировке, пояснили в мэрии.

Строительство станции с водоводом планируется завершить в течение двух лет. В распоряжении Михаила Мишустина указано, что в 2023 году на проект будет выделено 655 млн рублей, в 2024-м – еще 231 млн рублей. К 2025 году коммунальный объект планируется запустить в эксплуатацию. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой более 200 тысяч жителей региона.