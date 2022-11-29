Кабмин РФ выделит Среднему Уралу почти 126 млн рублей на инфраструктуру для нового жилья

Благодаря федеральным средствам в регионах будут построены инженерные сети, современные улицы, дороги и детские поликлиники. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 838,5 млн рублей на создание объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры в рамках программ развития жилищного строительства. В опережающем порядке деньги получат 5 регионов страны.

Средства направят в Свердловскую, Курганскую, Белгородскую и Оренбургскую области, а также в Ямало-Ненецкий автономный округ. Выделенные деньги были запланированы в бюджете на 2023–2024 годы, однако в связи с тем, что в указанных регионах строительство идет с опережением сроков, было принято решение предоставить финансирование уже в этом году.

Согласно документу, опубликованному на сайте Правительства РФ, средства будут распределены следующим образом:

Свердловская область получит 125,9 млн рублей;

Курганская область — 231,5 млн рублей;

Белгородская область — 288,7 млн рублей;

Оренбургская область — 164,8 млн рублей;

ЯНАО — 27,6 млн рублей.

Благодаря федеральным средствам в регионах будут построены инженерные сети, современные улицы, дороги и детские поликлиники. Эти объекты формируют инфраструктуру, необходимую для ввода в эксплуатацию нового жилья.