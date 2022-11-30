Вода со знаком качества

В Свердловской области приступают к реализации очередного крупного проекта по обеспечению жителей региона чистой питьевой водой – реконструкции Северо-Волчанского водозаборного узла. Его инициатором стал губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. Стоимость работ составит почти 800 млн рублей, средства будут выделены из бюджетов всех уровней, основная часть – из федерального в рамках нацпроекта «Чистая вода». Контракт с подрядчиком планируется заключить в ближайшие полторы недели, рассказали «ОГ» в региональном МинЖКХ.

Северо-Волчанский водозабор представляет собой пять подземных скважин, пробуренных еще в советские годы. Они предназначены для подачи воды в Волчанский городской округ, где проживает восемь тысяч человек. Четыре скважины являются эксплуатационными, то есть могут качать воду, еще одна – наблюдательной, ее используют для исследования режима подземных вод.

Вся система водозабора находится в крайне изношенном состоянии, отмечает глава муниципалитета Александр Вервейн. Как показало техническое обследование, без реконструкции округ не может ни построить современную станцию водоподготовки, ни капитально отремонтировать городские сети. Но в одиночку реализовать такой проект при и без того дефицитном бюджете муниципалитет не в состоянии.

На проблему обратили внимание в правительстве Свердловской области. Этим летом на заседании регионального кабмина под руководством Евгения Куйвашева было принято решение направить заявку в федеральный Минстрой на выделение средств для реконструкции Северо-Волчанского водозабора в рамках нацпроекта «Чистая вода». Заявка на сумму 620 млн рублей была одобрена. Еще 155,8 млн выделили областные и муниципальные власти.

Проект предусматривает реконструкцию всех четырех эксплуатационных скважин, а также насосных станций. При этом на водозаборе вода пройдет несколько ступеней очистки за счет специальных фильтров и коагулянтов – химических реагентов, безопасных для окружающей среды и здоровья человека. Реконструкция продлится до осени 2025 года. В результате все жители Волчанского городского округа, пользующиеся центральным водоснабжением, будут обеспечены чистой питьевой водой, отметили в региональном правительстве.

– На водозаборном узле планируется установить самое современное оборудование с максимальным очищающим эффектом. Для небольшого северного муниципалитета этот проект – настоящий прорыв, – считает областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Справка В Свердловской области водозаборные сооружения уже модернизированы в Нижнесергинском и Богдановичском районах, Верхней Туре, Кушве, Верхотурье и других муниципалитетах. Сейчас завершается реконструкция насосной станции в Березовском, скоро начнется строительство новой станции водоподготовки «Южная» под Нижним Тагилом.