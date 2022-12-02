В Свердловской области мешки для сбора мусора заменят на евроконтейнеры

Евроконтейнеры заменят на Среднем Урале мешки с мусором. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На Среднем Урале до 2025 года планируют полностью отказаться от сбора мусора путем вывоза мешков, заменив их на контейнеры. За несколько лет в Свердловской области намерены оборудовать контейнерные площадки во всех муниципалитетах.

"Сейчас в регионе стоит почти 67 тысяч контейнеров на 33 тысячах площадок. Полностью перешли на контейнерный сбор мусора 46 муниципальных образований. В 48 муниципалитетах остались территории, где еще вывозятся отходы по графику. Стоит задача — до 2025 года максимально "закрыть" вопрос с установкой контейнерных площадок", — рассказали в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Жители могут перейти на контейнерный сбор мусора, обратившись в местную администрацию. Ее сотрудники направят регоператору документы о необходимости организовать площадку. После этого она будет оборудована по нормам СанПиН, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По данным ЕМУП "Спецавтобаза", с начала 2022 года в Восточный управленческий округ регоператор передал 1 600 контейнеров. Часть из них ушли на замену украденным и сломанным бакам, остальные установили на новых площадках, где ранее собирали мусор в мешках. Теперь в деревнях Ермолина, Калугина, Поварня, Ольховка, поселках Кедровое, Соколовка и селе Балтым работает контейнерный сбор твердых бытовых отходов. На такой вид утилизации мусора перешли порядка 90 % населенных пунктов, которые обслуживает "Спецавтобаза". Жители могут выбрасывать ТБО в любое время, не дожидаясь мусоровоза. Отходы вывозятся по графику.

"Все контейнеры передаются по договору на баланс владельцев площадок — чаще всего это администрации муниципалитетов или управляющие компании. Но если какой-то контейнер сломают или украдут, то собственник площадки должен будет заменить его за свой счет. Он же обязан следить не только за внешним видом контейнеров, но и за соблюдением чистоты возле них, за состоянием подъездного пути к площадке, устанавливать навес над ней, организовывать отсек для крупногабаритных отходов", — рассказала директор ЕМУП "Спецавтобаза" Наталья Зубова.

Напомним, до конца года в Свердловской области планируют установить пять тысяч новых контейнеров для раздельного сбора мусора.