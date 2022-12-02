Около 2 миллиардов рублей направят на социальную газификацию в Свердловской области

Средства направят на подведение сетей до земельных участков потребителей. Фото: Павел Ворожцов

Средства в сумме 1,9 миллиарда рублей выделяет Единый оператор газификации АО "Регионгаз-инвест". Еще 95 миллионов на догазификацию направит государственное унитарное предприятие региона "Газовые сети", рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Деньги будут потрачены на подведение сетей газоснабжения до границ земельных участков в газифицированных районах. В частности, за счет двух компаний голубое топливо запустят в дома в Ирбитском и Михайловском муниципальных образованиях, Тавдинском, Туринском, Пышминском, Невьянском, Бисертском городских округах, в поселках Староуткинск и Атиг.

"На реализацию программы по социальной газификации, объявленной Президентом России, направляются беспрецедентные суммы. У уральцев, которые давно хотели перейти от печного отопления на более экологичное и экономичное газовое, сейчас есть хорошая возможность осуществить свои планы. За год в регионе в рамках социальной газификации было построено более 220 километров внутрипоселковых газовых сетей, что создало техническую возможность для подключения почти 9 тысяч домов. За это время уральцы подали более 50 тысяч заявок на участие в программе социальной газификации. Скорость строительства газопроводов зависит от количества поданных от уральцев заявок", — напомнил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Подать заявки на газификацию жители Среднего Урала могут через порталы госуслуг и единого оператора газификации в личном кабинете, а также обратившись в офис газораспределительной компании.

В Свердловской области по решению губернатора действуют меры поддержи, которыми могут воспользоваться уральцы в рамках программы социальной газификации. Определенным категориям граждан компенсируют затраты на подключение к газопроводу в сумме до 70 тысяч рублей. Воспользоваться льготой могут врачи и педагоги. Также оплатить расходы на присоединение к газовым сетям жители могут из средств областного материнского капитала. К 2030 году в регионе планируют подключить к газу 90 % жилых домов.

Ранее стало известно, что в Свердловской области на 2023 год готовы выделить больше 770 млн рублей на крупные проекты в сфере ЖКХ.