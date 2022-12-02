РЭК Свердловской области увеличила тарифы на вывоз мусора

Тарифы изменились с 1 декабря. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области утвердили повышение тарифов на вывоз мусора. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Региональной энергетической комиссии (РЭК).

По данным документа, с 1 декабря тарифы изменились следующим образом:

у Компании "Рифей" (Северная зона с центром в Нижнем Тагиле) тариф вырос с 762 до 831 рубля за кубометр мусора — на 9 %.

у ТБО "Экосервис" (Западная зона с центром в Первоуральске) — с 577 до 621 рубля за кубометр — увеличение на 7,6 %;

у ЕМУП "Спецавтобаза" (Восточная зона, в которую в том числе входит Екатеринбург) — с 608 до 627 рублей — на 3,1 %.

Добавим, в первый день зимы в регионе также подорожали газ, электричество, тепло и водоснабжение. В большинстве свердловских муниципалитетов рост составил 9,5 %.