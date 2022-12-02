Высокие коммунальные отношения

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С первого декабря на Среднем Урале увеличилась стоимость коммунальных услуг. Исполняя решение федеральных властей, региональное правительство установило новый предельный показатель роста тарифов – на уровне 9,5 процента. Но есть исключения. В Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском по инициативе местных дум верхнюю планку подняли до 11,1 процента. Депутаты объясняют такое решение тем, что оба города нуждаются в дополнительных средствах на реализацию крупных инвестиционных проектов в сфере ЖКХ.

Раньше сейчас, чтобы позже потом

В середине ноября российский премьер Михаил Мишустин утвердил предельный уровень индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги для граждан: с первого декабря 2022 года он составляет 9 процентов. Меняется стоимость холодной и горячей воды, электро-, газо- и теплоснабжения, вывоза мусора. Субъектам РФ предложено самостоятельно определиться с уровнем индексации в пределах обозначенных рамок. Контроль за этим процессом возложен на Федеральную антимонопольную службу.

Ранее тарифы ежегодно утверждались в ноябре-декабре, а индексация происходила только с первого июля следующего года. В Минэкономразвития РФ, отвечающем за эту процедуру, объясняют, что за счет переноса сроков на полгода раньше на протяжении последующих полутора лет она проводиться не будет. «Правительство перенесло индексацию тарифов на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. За счет данного решения более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года», говорится на официальном сайте министерства.

Перенос сроков связан с необходимостью обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ по всей стране, а также сохранить предоставление качественных коммунальных услуг во всех регионах России. Кроме того, индексация будет способствовать обновлению водопроводов, теплотрасс и других объектов коммунальной инфраструктуры, объяснили в ведомстве.

Процесс модернизации запущен

Правительство Свердловской области установило предельное значение, на которое могут вырасти тарифы ЖКХ в регионе, на уровне 9,5 процента. Все существующие льготы и меры социальной поддержки населения при этом сохраняются, подчеркивают в кабмине. Это касается адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, льгот для малообеспеченных семей и одиноко проживающих граждан. Сохраняются и федеральные льготы – к примеру, до 50 процентов за газ для отдельных категорий потребителей (ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, героев труда и т.д.). Только в двух свердловских городах – Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, где проживают в общей сложности полмиллиона человек, тарифная планка будет выше: по просьбам местных дум предельный индекс роста тарифов составил 11,1 процента.

В Каменске-Уральском объяснили такое решение необходимостью привлечь дополнительные средства для реализации инвестиционных программ по замене сетей и котельных.

– Максимальный индекс изменения платы за коммунальные услуги мы принимаем не впервые, поскольку это позволяет быстрее решать проблемы в сфере ЖКХ, – рассказал «ОГ» спикер местной думы Валерий Пермяков. – Несколько десятилетий в Каменске-Уральском мечтали построить резервный водовод от Нижне-Сысертского водохранилища, который обеспечивал бы надежность городской системы водоснабжения и качество питьевой воды. В области уже были случаи, когда после аварии на единственном водоводе территория сутками оставалась без воды – не хотелось повторения такой истории у нас. В следующем году благодаря областному софинансированию, инвестиционной программе Водоканала мы сможем завершить строительство второго водовода.

Еще один инвестпроект связан с обеспечением каменцев горячей водой питьевого качества. В прошлом году в жилых районах Чкаловском и Силикатном этот вопрос был решен – управляющая компания «Теплокомплекс» построила тепловой пункт, в том числе за счет средств, полученных от повышения тарифов. В этом году прошла модернизация теплопункта на бульваре Комсомольском и началось строительство котельной в поселке Ленинском, ввод в эксплуатацию которой намечен на июнь 2023 года. Кроме того, коммунальщики капитально ремонтировали трубопроводы на 20 участках в Синарском и Красногорском районах города общей протяженностью 3,9 километра. На очереди – проблемные участки в других микрорайонах.

Цифра По данным Минэкономразвития РФ, после индексации ежемесячный платеж для семьи из трех человек вырастет примерно на 324 рубля.

Замучились дыры латать

В Нижнем Тагиле увеличение предельного индекса роста тарифов тоже связывают с инвестпрограммами коммунальных предприятий. Сегодня в городе остро стоит вопрос с теплосетями Дзержинского района – они изношены более чем на 80 процентов.

– В этом году при опрессовках в районе произошло 156 порывов на сетях. Трубы просто рассыпались в руках, их невозможно было сцепить сваркой. Дальше будет только хуже. Их в срочном порядке нужно менять, причем комплексно, а это серьезные средства, – говорит глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

МУП «Горэнерго-НТ», работающее в районе, разработало инвестиционный проект по модернизации трубопроводов и насосных станций на сумму 720 млн рублей. Как сообщил директор предприятия Иван Анфилатов, в одиночку МУП не соберет такие деньги – нужно подключать Фонд содействия реформированию ЖКХ. Госкорпорация готова предоставить кредит на 20 лет под три процента годовых, но не более 80 процентов от общей стоимости инвестпрограммы. В заявке на заём МУП должен указать источники финансирования, которые обеспечат оставшиеся 20 процентов суммы, и таким источником станут средства, полученные от повышения предельного индекса.

Еще один инвестпроект, тоже в Дзержинском районе, планирует реализовывать компания «ТагилТеплоСбыт» – дочернее предприятие ЕВРАЗа, писали городские СМИ, не сообщая подробностей.

Отрасль должна развиваться

В Заксобрании региона ситуацию с тарифами не комментируют. «ОГ» попыталась связаться с председателем комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентином Лаппо, но он отказался от комментариев, сославшись на занятость. Свою точку зрения высказал председатель комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов:

– Решение о повышении тарифов никогда не бывает своевременным, позитивным и положительным с точки зрения общественного мнения. Но отрасль должна жить и развиваться. Поэтому повышение тарифов – вынужденная мера и отказаться от нее на сегодняшний день не представляется возможным. Ведь в этом случае мы на эту же сумму должны будем оказать ей поддержку из бюджетных источников.

Что изменится В соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.11.2022 №236-ПК, цена за электричество вырастет так: дневной тариф – с 5,44 руб./кВт·ч до 7,36 руб./кВт·ч, ночной – с 2,59 руб./кВт·ч до 2,84 руб./кВт·ч. В домах с электроплитами дневной тариф – с 3,81 руб./кВт·ч до 5,15 руб./кВт·ч, ночной – с 1,82 руб./кВт·ч – до 2 руб./кВт·ч. Природный газ подорожает так: для клиентов «Екатеринбурггаза» – с 5,41 рубля до 5,91 рубля за кубометр, в домах без центрального горячего водоснабжения – с 5,59 рубля до 6,26 рубля за кубометр; в домах, где газ используется для отопления и приготовления пищи, – с 5,54 рубля до 6,05 рубля за кубометр. Цена за горячую воду вырастет так: для клиентов ПАО «Т Плюс» — с 33,59 рубля до 37,73 рубля за кубометр, для клиентов «Екатеринбургэнерго» — с 37,22 рубля до 39,25 рубля за кубометр. Узнать, насколько выросли тарифы на каждую услугу в конкретном муниципалитете, можно в администрациях и управляющих компаниях по месту жительства.