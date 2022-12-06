Глава Среднего Урала выделил 50 миллионов рублей на реконструкцию набережной в Талице

До конца года в Талице завершат первый этап благоустройства городской набережной. Фото: Алексей Кунилов

На выделенные Евгением Куйвашевым средства в Талице завершат первый этап благоустройства проекта "Парк времен", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"В этом году Талице было выделено 75,3 миллиона рублей по программе "Формирование комфортной городской среды". 50 миллионов рублей позволят завершить благоустройство первого этапа и приступить к подготовительным работам по реконструкции", — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Проект благоустройства "Парк времен" охватывает три уровня городского пруда в Талице. Реконструкция ведется на забытых общественных территориях, которые объединят в единое пространство.

Набережная превратится в пешеходный бульвар, который разделят на несколько тематических зон. Одну из них посвятят настоящему времени — в ней оборудуют спортивные и детские площадки, амфитеатр, большую сцену для городских праздников, а также точки общепита. В зоне будущего пешеходы увидят пиксельные узоры, символизирующие век цифровизации.

Напомним, Талица с проектом "Парк времен" участвует во Всероссийском конкурсе на лучшие проекты благоустройства в малых городах и исторических поселениях в 2023 году.