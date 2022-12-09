В 2023 году в Нижнем Тагиле начнут реконструкцию плотины городского пруда

Вместе с плотиной в Нижнем Тагиле планируют провести реконструкцию Демидовского завода. Фото: скриншот трансляции

Со следующего года в регионе начнется реконструкция плотины Нижнетагильского пруда. Об этом сегодня во время прямой линии заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Серьезные деньги выделены, мы до конца пока не понимаем, сколько требуется средств, пока остановились на цифре в 1 миллиард рублей. Сейчас ведем предпроектные работы; когда поймем, во сколько обойдется реконструкция, будет ясно по срокам работ", — отметил глава региона.

По предварительным подсчетам, все работы по реконструкции плотины займут около двух лет.

Евгений Куйвашев добавил, что в планах — привести в порядок здание Демидовского завода, где будет создан музей.

"Нужно, чтобы Нижний Тагил был не только промышленным центром, но и туристическим. Я думаю, мы исполним желание жителей Нижнего Тагила и приведем в порядок плотину и завод", — резюмировал Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее Нижний Тагил получил 200 млн рублей на газификацию частных домов.