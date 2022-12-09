В Первоуральске предстоящим летом откроют обновленный Дворец водных видов спорта

Дворец водных видов спорта в Первоуральске хотят открыть летом 2023 года. Фото: скриншот трансляции

Летом 2023 года в Первоуральске планируют открыть после реконструкции Дворец водных видов спорта. Однако данный объект не будет задействован в проведении Международного фестиваля университетского спорта. Об этом в ходе прямой линии рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

"К лету бассейн будет готов принять гостей. Мы обязательно там организуем соревнования очень высокого уровня, я такие поручения уже дал", — сказал глава региона.

Он отметил, что во дворце стало значительно больше ванн для тренировок спортсменов, изменился фасад здания. Также в Первоуральске планируют обустроить центральный парк. Евгений Куйвашев отметил, что за последние годы город металлургов изменился в лучшую сторону. Недавно там провели реконструкцию городской набережной и проспекта Ильича.

Напомним, сегодня губернатор Свердловской области заявил, что с 2023 года в Нижнем Тагиле начнется реконструкция плотины городского пруда.