Депутаты держат на контроле реконструкцию Преображенского парка в Екатеринбурге

Фото: Екатеринбургская городская Дума

8 декабря депутатская группа «Содействие развитию восьмого района «Академический» Екатеринбургской городской Думы провела выездное заседание, на котором были рассмотрены два вопроса: реконструкция Преображенского парка и развитие инфраструктуры физкультуры и спорта в районе.

Прежде чем приступить к обсуждению заявленных в повестке тем, руководитель депутатской группы Михаил Матвеев, депутаты Сергей Боярский, Сергей Воронин, Александра Журавлева, Анастасия Немец, Ира Овчинникова осмотрели территорию Преображенского парка, посетили Дворец дзюдо и Академию тенниса. В этой деловой экскурсии участвовали глава администрации Академического района Николай Смирнягин, представители администрации Екатеринбурга и застройщика.

Как пояснила участникам выездного заседания председатель городского Комитета благоустройства Тамара Благодаткова, первая очередь Преображенского парка, расположенная между улицами Мехренцева и Чкалова, открылась с опережением срока. Ее площадь - более 15 гектаров.

Фото: Екатеринбургская городская Дума

- Сейчас все покрыто снегом, но под ним расположены газоны, дорожки с самым разным покрытием, многолетние растения, - рассказала Тамара Благодаткова. - В парке разбито более 500 цветников, высажено 4,5 тысячи кустарников, и 340 новых деревьев. В парке установлено множество разноуровневых светильников, поэтому пользоваться им можно и в темное время.

Фото: Екатеринбургская городская Дума

Парк является всесезонным местом отдыха. Здесь установлено множество скамеек, качелей, которые полюбились жителям района, трибуны. Летом сюда приходят позагорать, погулять, позаниматься бегом. После обустройства набережной реки Патрушихи здесь появится прекрасная пляжная зона.

Фото: Екатеринбургская городская Дума

- Людям парк полюбился и они вносят свои предложения по дальнейшему его обустройству, - говорит депутат Сергей Воронин. - Так, они просят проложить здесь лыжню. Есть и другая проблема. Местные жители привыкли в теплое время года устраивать на берегу реки пикники, жарить шашлыки, и их интересует, как впишется эта традиция в новую обстановку. Над этим вопросом нужно подумать. Скорее всего, обустройством зон для шашлыков займется бизнес.

Депутаты поинтересовались, достаточно ли в парке деревьев, хватает ли людям затененных мест.

Как пояснил Николай Смирнягин, при обсуждении проекта высказывались разные пожелания, но в итоге был согласован компромиссный вариант. Было решено высаживать деревья вдоль дорожек и в раскладках холмов, чтобы сохранить привычные лыжные маршруты, спуски с горок. Правильность этого решения, по его словам, подтвердила жизнь. Все склоны уже раскатаны детьми.

Фото: Екатеринбургская городская Дума

Из парка участники выездного заседания проследовали во Дворец дзюдо, который планируется сдать в конце этого года. Сейчас в здании завершаются отделочные работы и монтаж трибун. Основной зал рассчитан на четыре татами, сейчас в нем ведется настилка полов. Следующим пунктом визита стала расположенная рядом с дворцом Академия тенниса. На крытых кортах уже вовсю идут тренировки. В спортивном комплексе есть также открытые площадки, своя мини-гостиница, учебные классы.

Фото: Екатеринбургская городская Дума

После осмотра Преображенского парка и прилегающих к нему спортивных объектов состоялось обсуждение планов по содержанию первой и благоустройству второй очереди парка в 2023 году, а также по развитию в районе инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом.

Фото: Екатеринбургская городская Дума

Как сообщила Тамара Благодаткова, в бюджете администрации района уже заложены средства в размере 8 млн рублей на содержание парка, так что с этих проблем нет. А вот вопрос финансирования работ по дальнейшей реконструкции остается открытым. Дело в том, что в бюджете 2023 года денег на строительство второй очереди парка пока не предусмотрено. За благоустройство второй части парка, которая расположена между улицами Вильгельма де Геннина и Мехренцева, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проголосовало 123 тысячи екатеринбуржцев. Такой активности и результата не смог показать ни один муниципалитет в стране. И подвести жителей Академического нельзя - в этом депутаты были единодушны.

- Мы не должны игнорировать мнение 120 тысяч человек, которые проголосовали за дальнейшее благоустройство парка и обеспечили победу проекту в федеральном конкурсе, - заявил Михаил Матвеев. - Нельзя подвести и застройщика, который вложил свои средства на разработку проекта реконструкции. Поэтому мы сегодня приняли решение побороться за то, чтобы на проект реконструкции второй очереди Преображенского парка в 2023 году были запланированы финансовые средства.

Глава депутатской группы предложил обратиться к городским и региональным властям с просьбой оказать содействие в поиске финансирования и вернуться к этому вопросу при рассмотрении муниципального бюджета на следующий год во втором чтении.

Обсуждение второго вопроса повестки выездного заседания прошло более спокойно. Было отмечено, что в настоящий момент в Академическом районе функционируют 173 спортивных объекта, однако большинство из них расположены на территории образовательных учреждений.

Фото: Екатеринбургская городская Дума

Частично решило проблему строительство Академия тенниса. 225 детей занимаются в группах начальной подготовки, 45 человек – в спортивных, еще двое спортсменов - в профессиональных группах. На кортах тренируются не только профессиональные спортсмены, но и любители. Проводятся в академии международные и всероссийские соревнования.

Большие надежды возлагают и на Дворец дзюдо. Пока любители борьбы вынуждены тренироваться в школьных спортзалах или в арендованных помещениях. После сдачи Дворца дзюдо и проведения Международного фестиваля университетского спорта в нем будут организованы постоянно действующие секции. Начнут работать также расположенные внутри фитнес-центр и зал для гимнастики, услугами которых могут пользоваться местные жители.