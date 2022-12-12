На Среднем Урале продолжают ликвидировать последствия снегопада

Ограничений движения на дорогах региональной сети не зафиксировано. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области 290 уборочных машин продолжают очищать от снега региональные дороги. Снегопад третий день длится в западном, центральном и восточном районах Среднего Урала.

Местами высота снежного покрова достигла 29 сантиметров. По данным синоптиков, осадки продолжатся до 13 декабря. Пока на дорогах региональной сети ограничений движения не зафиксировано, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В выходные сильный снегопад накрыл Байкаловский, Шалинский городские округа, Алапаевск и Нижний Тагил. В воскресенье на уборку было направлено 403 единицы техники, для устранения гололедицы на дороги высыпали 158 тонн песка и 8 800 тонн песко-соляной смеси.

Работу подрядных организаций контролируют специалисты областного управления автодорог. Следить за ситуацией на трассах помогают 50 автоматических постов дорожного контроля, оборудованных видеокамерами и метеодатчиками. В министерстве транспорта Свердловской области просят водителей не создавать помех технике, не оставлять на обочинах личный транспорт. Сообщать о неубранных участках можно по круглосуточному телефону диспетчерской службы (343) 261-79-83, а также на горячую линию областного управления автодорог по номеру (343) 262-50-65.

Напомним, накануне на уборку региональных трасс было выведено 285 спецмашин.