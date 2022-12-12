В Красноуфимске к лету 2023 года запустят в работу завод по сортировке мусора

В Красноуфимске будут сортировать твердые бытовые отходы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Мусоросортировочный комплекс оснащен отечественным оборудованием. Мощности предприятия рассчитаны на 129 тысяч тонн переработки сырья в год, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

С вводом комплекса в эксплуатацию на Среднем Урале на 10% увеличат долю сортируемых отходов. Сейчас на предприятии ведутся пусконаладочные работы оборудования, часть техники уже прошла тестовые испытания.

"Так, успешно завершены пусконаладочные работы 11 конвейеров в составе линии, предназначенной для первичной сортировки твердых коммунальных отходов, и пресс-компактора, с помощью которого отсортированные отходы прессуются в кипы. Специально для проведения этих работ на площадку были доставлены 3,5 тонны ПЭТ-бутылок, которые после сортировки и прессования отправятся на предприятия, осуществляющие утилизацию пластиковых отходов", — рассказали в компании "РИФЕЙ", занимающейся строительством комплекса.

Возведение комплекса находится на завершающей стадии. На территории сделаны основы для дорог и тротуаров, ведется монтаж подводящих сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. До конца года комплекс огородят капитальным забором.

Параллельно строится комплекс по компостированию, мощность которого рассчитана на 50 тысяч тонн в год. На площадке уже установлено оборудование для очистки и контроля загрязнения воздуха. Завершить возведение объекта планируют в октябре 2023 года.

По данным министра энергетики ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, до 2023 года в рамках нацпроекта "Экология" 100% образуемых в регионе ТКО будут сортироваться.

Напомним, осенью 2022 года новый мусоросортировочный комплекс начали строить в Камышлове.