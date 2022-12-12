Свердловчане подали 55 тысяч заявлений на газификацию

С 18 октября 2021 года в Свердловской области построили 3 889 газопроводов. Фото: Павел Ворожцов

Жители Свердловской области подали 55 тысяч заявок на подключение к газу. Для реализации программы социальной газификации, которую в России объявили бессрочной, на Среднем Урале сейчас строят 767 газопроводов протяженностью 363 километра, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"С начала реализации программы по социальной газификации — 18 октября 2021 года — в Свердловской области было построено 3 889 газопроводов общей протяженностью 323 километра. Техническая возможность для газификации создана для 37 тысяч домов. До 2024 года в соответствии с утвержденной губернатором программой предусмотрено создание технической возможности для подключения газа к еще 66,7 тысячи домов", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Газораспределительные сети до границ участка частного дома протянут бесплатно. Свердловчане оплачивают только установку газопровода и оборудования внутри своего участка. При этом некоторые жители Среднего Урала могут воспользоваться региональными льготами и компенсировать затраты на газификацию домовладений в сумме до 70 тысяч рублей. Узнать о социальных мерах поддержки можно в местной администрации, в территориальном управлении социальной политики или МФЦ.

Подать заявку на газификацию можно:

на портале Единого оператора газификации Российской Федерации (https://connectgas.ru),

на портале Госуслуги,

в офисах газораспределительных организаций.

Также узнать подробную информацию можно на сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Напомним, на Среднем Урале на социальную газификацию дополнительно выделяют около 2 миллиардов рублей.