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Общество / Благоустройство и ЖКХ
12 декабря 2022, 17:29

Свердловчане подали 55 тысяч заявлений на газификацию

  Валерия Белякова
Подключенный газопровод к участку

С 18 октября 2021 года в Свердловской области построили 3 889 газопроводов. Фото: Павел Ворожцов

Жители Свердловской области подали 55 тысяч заявок на подключение к газу. Для реализации программы социальной газификации, которую в России объявили бессрочной, на Среднем Урале сейчас строят 767 газопроводов протяженностью 363 километра, сообщили в департаменте информационной политики региона. 

"С начала реализации программы по социальной газификации — 18 октября 2021 года — в Свердловской области было построено 3 889 газопроводов общей протяженностью 323 километра. Техническая возможность для газификации создана для 37 тысяч домов. До 2024 года в соответствии с утвержденной губернатором программой предусмотрено создание технической возможности для подключения газа к еще 66,7 тысячи домов", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Газораспределительные сети до границ участка частного дома протянут бесплатно. Свердловчане оплачивают только установку газопровода и оборудования внутри своего участка. При этом некоторые жители Среднего Урала могут воспользоваться региональными льготами и компенсировать затраты на газификацию домовладений в сумме до 70 тысяч рублей. Узнать о социальных мерах поддержки можно в местной администрации, в территориальном управлении социальной политики или МФЦ. 

Подать заявку на газификацию можно: 

  • на портале Единого оператора газификации Российской Федерации (https://connectgas.ru),
  • на портале Госуслуги,
  • в офисах газораспределительных организаций.

Также узнать подробную информацию можно на сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

Напомним, на Среднем Урале на социальную газификацию дополнительно выделяют около 2 миллиардов рублей. 

Областная газета Свердловской области

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