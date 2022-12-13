К новому году районы Кировграда начнет отапливать новая газовая котельная

Новую котельную в Кировграде планируют запустить в эксплуатацию к новому году. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Кировграде завершили строительство блочно-модульной газовой котельной. Ее возвели в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством Свердловской области и "Объединенной теплоснабжающей компанией".

"При возведении нового объекта использовались современные технологии и оборудование. Полная автоматизация котельной гарантирует безопасность эксплуатации, высокое качество и надежность снабжения теплом и горячей водой жителей и предприятий нескольких районов города", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Общий объем инвестиций в строительство объекта ЖКХ составил 100,7 миллиона рублей. Мощность котельной — 7 МВт. Она заменила старую, которая работала в Кировграде с начала 80-х годов прошлого века. Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы. К новому году котельную планируют запустить в эксплуатацию, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Вопросы обновления инфраструктуры ЖКХ Кировграда находились на личном контроле губернатора Евгения Куйвашева. В 2020 году в городе было зафиксировано 60 технологических нарушений, из них 29 устраняли больше суток. В 2021 году глава региона принял решение о выделении из резервного фонда Кировграду 51 миллиона рублей. Средства направили на ремонт теплосетей. Летом 2022 года губернатор проверил, как ведутся работы по капремонту магистрального трубопровода в муниципалитете.

Напомним, свердловские муниципалитеты получат на реализацию крупных проектов в сфере ЖКХ дополнительное финансирование.