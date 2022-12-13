На Среднем Урале к борьбе со свалками подключили фотоловушки

В регионе уже установлены четыре фотоловушки. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале с несанкционированными свалками начали бороться с помощью фотоловушек. В регионе установили четыре камеры, где именно — информацию держат в секрете, чтобы техника не пострадала от вандалов.

Борьбой со стихийными свалками занимаются два областных министерства — минприроды и минЖКХ, а также региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП "Спецавтобаза". Данная работа отвечает целям и задачам нацпроекта "Экология", сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"В начале декабря рабочей группой были определены места, где наиболее часто происходит выгрузка мусора, и уже сейчас устройства установлены и начали передавать данные. Фотоловушки включаются только при движении, фиксируют номер машины и моментально отправляют фотоматериалы на электронные почтовые адреса. Сами аппараты работают в широком диапазоне температур, данные передают посредством сотовой связи", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Данные о нарушениях фиксируют специалисты областного минприроды. Злоумышленников будут привлекать к административной ответственности.

"Такой дополнительный инструмент позволит более успешно бороться с нарушителями природоохранного законодательства", — отмечают в минприроды региона.

Напомним, к 2030 году в Свердловской области планируют перейти на сортировку 100% образуемых в регионе твердых коммунальных отходов. Для этого в области возводят мусоросортировочные комплексы, один из них заработает в Красноуфимске летом 2023 года.