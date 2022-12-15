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15 декабря 2022, 15:39

В Екатеринбурге выбирают парк, который благоустроят первым в 2024 году

благоустройство парков

1 февраля 2023 года будут подведены итоги голосования. Фото: Павел Ворожцов

Горожане могут предложить свой вариант или выбрать одну из семи представленных мэрией общественных территорий. Голосование продлится до 16 января 2023 года.

В нем участвуют следующие зеленые зоны:

  • парк имени Ф. Энгельса, Октябрьский район;
  • летний парк "Уралмаш", Орджоникидзевский район;
  • парк Блюхера, Кировский район;
  • сквер по улице Титова, Чкаловский район;
  • парк 50-летия ВЛКСМ, Ленинский район;
  • парк 50-летия Советской власти (Метеогорка), Октябрьский район;
  • парк имени Чкалова (улица Патриса Лумумбы), Чкаловский район.

После сбора предложений 1 февраля будет сформирован перечень из пяти территорий, набравших наибольшее количество голосов. А уже из них выберут одну для благоустройства в первоочередном порядке в 2024 году. Как отмечают в пресс-службе горадминистрации, выбор дизайн-проекта благоустройства также зависит от мнения горожан.

"Я призываю всех жителей нашего города принять активное участие в голосовании. Это позволит сформировать актуальный список территорий, нуждающихся в благоустройстве, и в итоге выбрать именно тот парк или сквер, который будет наиболее востребован горожанами", — заявил замглавы города Алексей Бубнов.

Добавим, в 2021 году благодаря активному участию горожан началась работа по благоустройству Преображенского парка в Академическом. Сейчас там проложена дорожно-тропиночная сеть, установлено освещение, высажено более 350 деревьев и 1 000 кустарников, поставлены урны, скамьи.

Областная газета Свердловской области

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