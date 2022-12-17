Средний Урал получит из федерального бюджета дополнительные средства на замену лифтов

Средства выделят на замену 44 лифтов в домах Екатеринбурга на 2023 год. Фото: Павел Ворожцов

Свердловская область получила от Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрение заявки на финансирование программы по замене лифтов. Региону дополнительно выделяют 32,1 миллиона рублей на замену 44 лифтов в 4 многоэтажках Екатеринбурга в будущем году, сообщает департамент информационной политики региона.

"Нам одобрили дополнительную заявку как региону, который в российских лидерах по замене лифтов, отслуживших свой срок эксплуатации — 25 лет. Я напомню, что президентом России была поставлена задача — заменить все старое лифтовое оборудование к 2025 году. Мы эту программу выполнили досрочно", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В 2022 году в Свердловской области заменили 378 лифтов, отработавших в домах больше 25 лет. В предстоящем году планируют сменить около 300 единиц лифтового оборудования в многоэтажках региона. На эти цели предусмотрено более 400 миллионов рублей. Всего в Свердловской области с 2016 по 2022 год было заменено 4 139 лифтов, в том числе за счет бюджетных средств — 1 162.

На Среднем Урале по решению губернатора Евгения Куйвашева выделяются деньги из областного бюджета на обновление лифтов в свердловских многоэтажках. Средства перечисляются на специальный счет.

"Хочу заметить: в Екатеринбурге и Свердловской области была даже целая программа, она была названа именем губернатора [Евгения Куйвашева] — и, кстати, по делу. Лучший результат в стране по замене лифтов — в Свердловской области и в Екатеринбурге. У нас впереди много работы, но это лучшая программа, реализованная сегодня по стране. Лучше, чем в Москве, моем родном Ленинграде [Санкт-Петербурге] и других городах", — отмечал ранее председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.

Ранее в Свердловской области был принят бюджет на 2023 год. Часть средств будет направлена на модернизацию коммунального хозяйства региона.