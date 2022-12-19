В России предложили изменить порядок оплаты ЖКУ

В РФ предлагают создать спецсчета для хранения средств на оплату ЖКУ. Фото: Павел Ворожцов

В России предлагают изменить схему оплаты ЖКХ. Жильцы будут перечислять средства на специально созданные счета для оплаты коммунальных услуг. Данная мера должна повысить контроль над использованием денег граждан.

Рассчитываться таким образом можно по желанию. Для этого будет необходимо создать совет дома или активизировать его работу. Подобная схема работает для сбора взносов за капитальный ремонт.

Сегодня при оплате услуг за текущий ремонт, вывоз мусора, мытье подъездов, водоснабжение, отопление средства жильцов поступают на счета УК. Деньги автоматически становятся собственностью организации. Владельцы квартир не могут контролировать их использование. Изменить эту ситуацию помогут специальные счета. Как только совет дома убедится, что жилищно-коммунальная услуга была выполнена (например, сделан ремонт в подъезде), то он одобряет перечисление средств со спецсчета на счет УК.

"Сегодня оплата содержания общего имущества дома авансируется на 100% независимо от того, насколько хорошо и в полном ли объеме оказаны услуги. Но заранее УК следует платить только около 30%. Поэтому мы поддерживаем идею и постараемся внести инициативу на рассмотрение нижней палаты в следующем году", — цитируют "Известия" первого заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павла Качкаева.

Контроль над целевым расходованием средств необходим на случай банкротства или смены руководства управляющих компаний. Часто в подобных ситуациях новые организации получают дома с долгами перед ресурсоснабжающими компаниями. Средства, хранящиеся на спецсчетах, помогут избежать негативных последствий.

Напомним, с 1 декабря в РФ повысили тарифы на услуги ЖКХ.