Последствия снегопада на свердловских дорогах ликвидируют 258 спецмашин

Снегопад в Свердловской области закончится не раньше 20 декабря. Фото: Павел Ворожцов

На дороги Свердловской области для расчистки вывели 258 машин. Высыпаны 130 тонн песка и 11 тысяч тонн песко-соляной смеси, с помощью которых устраняют гололед и гололедицу.

С воскресенья в регионе высота снежного покрова достигла 5 сантиметров. По данным регионального управления автомобильных дорог, в течение суток в уборке снега были задействованы 350 единиц техники, среди них 253 комбинированных дорожных машины, 40 автомобилей с отвалом, 30 автогрейдеров и 27 единиц другой техники.

По прогнозам синоптиков, снегопад на Среднем Урале закончится не раньше 20 декабря. Ожидается, что выпадет еще 12 сантиметров снега.

В минтрансе региона призывают водителей учитывать дорожные условия, выбирать скорость движения и дистанцию, а также не создавать помех уборочной технике. В управлении автодорог контролируют работу подрядчиков, занимающихся расчисткой. Следить за ситуацией дорожникам помогают 50 автоматических постов, оборудованных видеокамерами и метеодатчиками.

Сегодня региональные дороги обслуживают 9 подрядных организаций и 1 200 единиц техники. На полную расчистку дорог I категории подрядчикам отводится до 4 часов после завершения снегопада, II, III, IV категорий — до 6 часов, V категории — до 12 часов. Тротуары от снега разрешено расчищать в течение суток, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Рассказать о неубранных участках и направить замечания можно по телефонам круглосуточной дорожной диспетчерской службы: (343) 261-79-83 и горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Напомним, ранее уральские синоптики предупреждали о потеплении в Свердловской области до +2 градусов.