Ирбитчане нажимают на газ

Слева направо: Алексей Никифоров, Николай Смирнов и Алексей Шмыков с зажженными факелами запускают газопровод. Фото: Борис Ярков / све.рф

Вчера в Ирбитском районе в рамках президентской программы социальной догазификации ввели в работу новый газопровод. В церемонии открытия принял участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей ШМЫКОВ. Протяженность новой газовой ветки – более 2,5 километра, возможность подключиться к ней получили жители деревень Кокшариха и Мордяшиха – всего 68 домовладений. Газификация в районе идет активными темпами, такой интенсивности не было никогда, говорят местные власти.

Программа социальной догазификации находится на особом контроле у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Ожидается, что к 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут иметь 90 процентов жилых домов, сообщил областной департамент информационной политики.

– Мы стали свидетелями прекрасного события, когда жители еще двух населенных пунктов Свердловской области получают газ, а вместе с ним комфорт и новый уровень жизни, – сказал на церемонии запуска газопровода первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

– Подарок, который получили жители Кокшарихи и Мордяшихи к новому году, по-настоящему теплый и радостный, – добавил областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. – Уверен, все последующие заявки от населения района тоже будут реализованы в самые короткие сроки.

Прямая линия Сегодня с 14.00 до 15.00 в «Областной газете» пройдет прямая линия с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Борисовичем СМИРНОВЫМ. Тема: «Социальная догазификация жилья, объектов образования и здравоохранения». Задать вопросы министру можно по телефонам 8 (343) 355–37–50 или 8 (800) 302–04–55 (звонок по России бесплатный).

Жительница Мордяшихи Ирина Хмара в ответном слове поблагодарила власти:

– У нас сегодня замечательный праздник. Газ мы очень ждали – надоело топить дом дровами. Теперь у нас будет чисто, уютно и тепло. Дровами будем топить только баню и жарить шашлыки.

Справка Программа социальной догазификации была инициирована Президентом России Владимиром Путиным весной прошлого года. В рамках программы осуществляется бесплатное строительство газопроводов от магистральных сетей до границ земельных участков собственников частных жилых домов. Работы по вводу газа в дома и оборудование оплачивают жильцы. На момент выхода номера газовикам Свердловской области поступило 55 527 заявок от собственников частных домовладений, 40 084 заявки уже в работе. Особую активность проявили жители Михайловска, Серова, Туринска, Заречного, Верхней Пышмы, Тавды, Верхнего Дуброво, Ирбита и Ирбитского района, Краснотурьинска. Всего в регионе заключено 36 413 договоров между жителями и газовыми компаниями. Для 13 858 домовладений построены сети, в 6 262 домах пустили газ.

Кокшариха и Мордяшиха располагаются в семи километрах от Ирбита, через дорогу друг от друга. В них проживает в общей сложности тысяча человек. Глава Ирбитского района Алексей Никифоров рассказал «ОГ», что жители деревень долгое время мечтали провести газ в свои дома, но из-за низкого давления в магистральном газопроводе сделать это было невозможно. Проблему удалось решить благодаря федеральной программе социальной догазификации, стартовавшей в Свердловской области в этом году.

– Мы провели общее собрание, где разъяснили жителям, как программа работает, какие возможности предоставляет – и сразу после этого дело пошло, – сообщил глава.

Всего было подано более 50 заявок. В Кокшарихе газопровод проложили по улице Рассветной, в Мордяшихе – по улицам Заречной и Сиреневой. Работы шли с августа по декабрь, строительство осуществлялось за счет средств единого оператора газификации – «Газпрома».

Как отмечают в региональном правительстве, газификация Ирбитского района идет активными темпами. К 2024 году в муниципалитете будут построены газопроводы с возможностью подключения к экологичному топливу еще около тысячи домов.

В общей сложности от жителей района уже подано более 800 заявок на бесплатную догазификацию. Такого интенсивного строительства газовой инфраструктуры в муниципальном образовании никогда не было, рассказали «ОГ» в мэрии.

Возмещение расходов Компенсации выплачиваются свердловчанам, вложившим свои деньги в строительство газораспределительной сети в границах своих земельных участков, покупку и монтаж газоиспользующего оборудования. В настоящее время право на компенсацию имеют пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, малоимущие семьи, сельские врачи и учителя. По поручению президента с 2023 года этим правом смогут воспользоваться участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших ветеранов и многодетные семьи. Предельная сумма компенсации сейчас составляет 70 тысяч рублей, а с будущего года – по распоряжению президента – станет не менее 100 тысяч рублей.

Возможности шире С 2023 года в программе догазификации на аналогичных условиях смогут участвовать школы, поликлиники, больницы и фельдшерско-акушерские пункты. Соответствующее постановление подписал в конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин. Бесплатные газопроводы будут строиться до границ земельных участков, где расположены котельные, отапливающие данные соцучреждения. Перечень учреждений сейчас формирует областное правительство.

Куда обращаться Заявку на бесплатную догазификацию можно оформить: на сайте СОЦГАЗ.РФ (портал «Газпрома»);

(портал «Газпрома»); на портале «Госуслуги»;

в офисах газовых компаний по месту жительства («Газэкс», «Екатеринбурггаз», «Газовые сети», «Альфастрой», «Газпром газораспределение Екатеринбург»). Полный перечень документов, газовых компаний и контактных телефонов опубликован на сайте министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области energy.midural.ru. Также можно обратиться в администрацию своего населенного пункта.