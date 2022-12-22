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Общество / Благоустройство и ЖКХ
22 декабря 2022, 15:51

Еще более 3 000 свердловчан обеспечат качественной питьевой водой

станция водоподготовки

На станциях применено полностью импортозамещающее оборудование, причем местного производства. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В селах Волковском и Гарашкинском Богдановичского района запущены современные станции водоподготовки. Стоимость строительства составила 25,6 миллиона рублей.

"Станции полностью автоматизированы. Здесь применены самые современные технологии озоносорбции, что позволяет максимально очищать воду", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Он также добавил, что на объектах используется оборудование местного производства.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что губернатор Евгений Куйвашев принял решение о выделении дополнительных средств из бюджета на строительство этих станций в рамках областной программы "Чистая вода", входящей в нацпроект "Экология", в апреле этого года.

По словам министра, две аналогичные станции заработают до конца года в селах Покровское и Колчедан Каменского ГО. В результате эти четыре станции обеспечат качественной водой более 3 000 граждан.

Добавим, планируется, что к 2024 году обеспеченность жителей Среднего Урала питьевой водой нормативного качества из централизованных систем водоснабжения вырастет с 78,3 % до 79,2 %.

Областная газета Свердловской области

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