Губернаторская комиссия по защите прав дольщиков помогла более 5 тыс. свердловчан

Обманутые дольщики, права которых были восстановлены, купили квартиры в 52 долгостроях. Фото: Александр Зайцев

Межведомственная координационная комиссия по защите прав дольщиков на Среднем Урале восстановила права 5 377 жителей региона. Комиссия была создана губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

За 6 лет работы комиссии удалось добиться завершения строительства и введения в эксплуатацию 31 дома.

"В 2022 году благодаря работе комиссии, которую возглавляет губернатор Евгений Куйвашев, помощь получили 339 человек. Они вложили свои деньги в строительство 10 объектов. Мы шаг за шагом, взаимодействуя с надзорными и силовыми ведомствами, инвесторами и застройщиками, нашли способы восстановить имущественные права людей и вывести их из категории обманутых дольщиков", — рассказал депутат Госдумы Сергей Бидонько.

Среди крупных проектов 2022 года — введенный в эксплуатацию ЖК "Гаринский" в Екатеринбурге, в котором свои квартиры получили 58 человек, а также ЖК "Да Винчи", где свое жилье ждали 53 екатеринбуржца. В Нижнем Тагиле были восстановлены права 91 дольщика, в селе Патруши — 55 человек, а в Серове — 18 покупателей квартир.

Также в 2022 году началась работа с людьми, которые заключили договоры займа с застройщиком Владимиром Воробьевым. В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что бизнесмен был осужден за незаконное строительство многоквартирных домов на участках, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства, и продажу квартир в этих домах. Фонд защиты прав дольщиков создал реестр пострадавших, куда вошло 260 человек — более чем 60 дольщикам уже оказали поддержку.