В Нижнем Тагиле заканчивают ремонт дома-памятника

Ремонт "Дома дирекции" в Нижнем Тагиле полностью закончат в 2023 году. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ремонт и реставрация завершаются в пятиэтажке Нижнего Тагила, построенной в 1936 году в стиле конструктивизма и известной как "Дом дирекции". Работы на объекте культурного наследия проводятся по программе "Формирование современной городской среды". Они будут закончены в начале 2023 года.

"В 2022 году Нижний Тагил стал первым участником этой программы в Свердловской области. Проводился ремонт крыши, фасада и подвальных помещений многоквартирного дома № 2 по улице Ильича, являющихся предметами охраны культурного наследия. Общая стоимость ремонтных работ составила порядка 70 миллионов рублей. На сегодняшний день основной объем запланированных ремонтных работ выполнен, а в первом квартале 2023 года будет итоговая приемка дома после ремонта", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По словам министра, ремонт объектов культурного наследия — мероприятие дорогостоящее. Работы в Нижнем Тагиле проводились на условиях софинансирования из областного и муниципального бюджетов. За счет собственников квартир по их инициативе была выполнена научно-проектная документация, она обошлась в 2 миллиона рублей, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

С 1936 года в "Доме дирекции" капитальный ремонт и реставрация не проводились. За последние четыре десятилетия в здании обновляли только фасады.

Работы по реставрации и ремонту жилых домов-памятников на Среднем Урале проводят по поручению и под контролем губернатора Евгения Куйвашева. Глава региона в 2021 году поручил привести в порядок все жилые дома-памятники в Ирбите, уже обновлено 12 зданий.

Напомним, с 2023 года в Екатеринбурге начнется ремонт цирка, который по планам продлится около двух лет.