Триста на троих

Так по проекту будет выглядеть спортивная площадка Байновского сада в Каменске-Уральском. Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Глава Минстроя РФ Ирек ФАЙЗУУЛЛИН объявил результаты отбора муниципалитетов для получения федеральных грантов на проекты благоустройства. Отбор проводился в рамках VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Самое большое представительство среди победителей у Свердловской области: почти 300 млн рублей совокупно получат сразу три территории – Каменск-Уральский, Верхняя Пышма и Сысерть. Ранее более полумиллиарда рублей было выделено еще шести муниципалитетам Среднего Урала.

Конкурс проходит с 2018 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Свердловская область – постоянный его участник. За четыре года регион получил 18 грантов – больше, чем в других субъектах УрФО вместе взятых. Это говорит о высоком качестве проектов, отмечают в областном МинЖКХ.

Летом 2022 года победителями конкурса стали шесть свердловских муниципалитетов: Ревда, Асбест, Березовский, Заречный, Кировград и Туринск (см.«ОГ» №144 от 12.08.2022 г.). Они получили в общей сложности 510 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств. Работы в территориях начнутся в 2023 году. Тогда же стало известно, что по поручению Президента РФ Владимира Путина пройдет дополнительный отбор муниципалитетов в связи с увеличением финансирования конкурса – с 10 до 20 млрд рублей. Итоги планировалось подвести к новогодним праздникам.

От Свердловской области в допотборе участвовали восемь муниципальных округов. Победителями были признаны три округа – Каменск-Уральский, Верхняя Пышма и Сысерть. Каменск получит грант в сумме 106 млн рублей, Пышма – 100 млн, Сысерть – 90 млн.

Каменск-Уральский: проект «Байновский сад»

Проект предполагает благоустройство территории между улицами Челябинской и Шестакова в Красногорском районе. Ранее там находились вещевой рынок и автостоянка. Каменцы неоднократно обращались в мэрию с просьбами облагородить заросшее деревьями, неухоженное пространство, по которому они вынуждены ходить ежедневно. В 2021 году был разработан проект, а осенью 2022-го открылся первый благоустроенный участок вдоль улицы Шестакова – с просторной пешеходной зоной, лавочками и освещением.

На выигранный федеральный грант каменские власти завершат благоустройство Байновского сада. На территории планируется установить фонтан, амфитеатр, детские и спортивные площадки; оформить входную группу и создать несколько арт-объектов, в том числе клумбу в виде реки. Байновский сад станет главным звеном в пешеходном трафике Красногорского района, отметили в пресс-службе мэрии.

Для третьего по величине свердловского города это первый опыт участия в конкурсе – и сразу удачный.

– Очень рад, что у нас все получилось. Благодаря федеральной поддержке в Каменске-Уральском появится еще одно знаковое место, где жители и гости города будут с удовольствием проводить время, – сказал глава муниципалитета Алексей Герасимов.

Сысерть: проект «Горный парк»

Проект предусматривает благоустройство территории у горы Бессонова – самой высокой точки Сысерти. С нее открывается вид на пруд, плотину и старый железоделательный завод, благодаря которому был основан город. На горе обустроят комфортный подъем – с трассировкой, подсветкой, зонами отдыха. У подножия появится крытый павильон с парковкой и кафе, понтонный причал для катеров, пункт проката спортинвентаря, а также диорама – картина длиной несколько метров, где будут представлены сюжеты из исторического прошлого Сысерти. «Горный парк» будет доступен жителям и гостям города круглогодично, говорят в мэрии.

– Это очень популярная у жителей территория, – отмечает главный редактор сысертской газеты «Маяк» Ирина Летемина. – Зимой люди здесь катаются на лыжах и «бубликах», у подножия, на пруду заливают каток. Летом гуляют, фотографируются, ездят на велосипедах. Гора примыкает к историческому центру, где недавно привели в порядок храм, здание бывшего заводоуправления, участок набережной. Благоустройство ее окрестностей станет логическим продолжением масштабной работы по развитию туристического потенциала Сысерти.

Это уже вторая победа Сысерти в конкурсе. В 2020 году город получал грант в сумме 70 млн рублей на реконструкцию исторического центра.

Верхняя Пышма: проект «Бульвар по Успенскому проспекту»

Верхняя Пышма также ранее побеждала в конкурсе. В 2021 году город получил 50 млн рублей на этнопарк «Земля предков». Новый проект предполагает благоустройство территории вдоль Успенского проспекта от улицы Юбилейной до Спицына. Вблизи нее сосредоточены новые многоквартирные дома, социальные и культурные учреждения, совсем недавно запущенная трамвайная ветка до Екатеринбурга.

По проекту бульвар по Успенскому проспекту будет единой пешеходной зоной – с велодорожками, детскими площадками, сценой, индивидуальным ландшафтным дизайном. Все объекты – максимально мобильные и предполагают разные варианты использования. По задумке муниципальных властей новая пешеходная зона имеет все шансы стать центром Верхней Пышмы – удобным и комфортным для жителей.

«Население города ежегодно растет. Нам нужно больше свободных благоустроенных пространств. Они должны быть универсальными, просторными – это даст больше возможностей городу», цитирует городской портал «ГрифонИнфо» главу Верхней Пышмы Ивана Соломина.

Комментарий Николай Смирнов,министр энергетики и ЖКХ Свердловской области: – Очередной успех Свердловской области в конкурсе проектов формирования комфортной городской среды – это результат самого пристального внимания к вопросам благоустройства как со стороны губернатора и региональных властей, так и со стороны администраций и жителей муниципалитетов. Именно благодаря такой командной работе все получилось. Уверен, когда эти проекты будут реализованы, обновленные площадки станут не только настоящим украшением, но и визитными карточками своих городов и любимыми местами отдыха жителей.