«Адрес ваш записал. Посмотрим, что можно сделать»

Журналисты «ОГ» принимали звонки от читателей и переадресовывали Николаю Смирнову. Фото: Павел Ворожцов

22 декабря в редакции «Областной газеты» прошла прямая линия с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем СМИРНОВЫМ по вопросам газификации жилых и социально значимых объектов. Главе ведомства поступили десятки звонков из разных уголков региона, в том числе не связанных с заявленной темой. Большую часть обращений министр взял под личный контроль.

Александр, Арти:

– Долгое время мы пользовались баллонным газом, его привозили газовики прямо на дом. Сейчас такого нет почему-то. Возможно ли вернуть доставку?

– Постановлением Правительства РФ в целях безопасности населения количество газовых баллонов, которые могут использоваться для приготовления пищи, было ограничено. У газораспределительных организаций из тарифов исключили затраты на доставку баллонов. Теперь жители обязаны самостоятельно привозить баллоны в пункты заправки и забирать домой.

Светлана Геннадьевна, Ирбит:

– Живу по улице Розы Люксембург, 98. С газовиками заключен договор, построена газовая ветка, обещали дом подключить до новогодних праздников, но пока нет. Говорят, что отложено на неопределенный срок. Когда будет газ?

– К июлю 2023 года город Ирбит и Ирбитский район планируется газифицировать полностью. По вашему дому информацию уточню и попрошу газовиков, чтобы вас включили в первую очередь.

Фаина Савельевна, Петрокаменское (Горноуральский ГО):

– Несколько месяцев назад мы подали заявку на догазификацию и заключили договор с газовой компанией. В документе увидели, что срок строительства газопровода и пуска газа – 2028 год, хотя обещали гораздо раньше. В чем причина задержки?

– Договор заключался на более поздний срок, так как объема газа, который идет по подводящим к вашему селу сетям, не хватает, чтобы «запитать» дополнительные дома. Но теперь вопрос решен. Из-за дефицита пропускной способности ГАЗЭКС будет строить еще одну ветку газопровода. С ГАЗЭКСом прошло совещание, принято решение по сокращению сроков строительства как минимум на три года. Так что газ у вас будет, самое позднее – в 2025 году.

Юрий Леонидович, Дегтярск:

– Живем на улице Димитрова, в 12-квартирном доме. Всю жизнь пользовались газовыми баллонами, сейчас их нет. В 15 метрах от дома газовая труба проходит, но в социальной догазификации нам отказывают. Писали во все инстанции – без толку, а в доме много пенсионеров, которым очень нужен газ. Почему так происходит?

– В программу социальной догазификации включены только индивидуальные жилые дома. Ваш дом – многоквартирный, а для таких объектов с целью обеспечения безопасности жильцов федеральным правительством установлены очень жесткие требования к установке газовых котлов. Здесь нужен индивидуальный подход. Могу сказать, что в Артемовском несколько многоквартирников были газифицированы, но исключительно за счет жителей и бюджета муниципалитета.

Лариса Лукоянова, Манчаж (Артинский ГО):

– Николай Борисович, хотела бы узнать, будет ли газ в нашем селе? Знаю, что еще в 2019 году у нас строился какой-то газопровод, но его не удалось запустить.

– На сегодняшний день данный газопровод является бесхозным, но в начале 2023 года администрация Артинского городского округа должна принять его в собственность и заключить договор с ГУП СО «Газовые сети» на его обслуживание. Объект приведут в надлежащее состояние, после чего сеть заполнят газом, и начнется строительство газопроводов к жилым домам. Решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на эти цели муниципалитету выделено 35 млн рублей. Работы планируется завершить к сентябрю 2023 года, так что к следующей зиме вы получите газ. Это поручение губернатора, и оно будет выполнено.

Игорь Николаевич, Екатеринбург, Исток:

– Много лет нашему поселку обещают газ, но дальше слов дело не идет. В июне этого года было совещание с губернатором по видеосвязи, он заявил, что этой осенью начнутся работы, а в 2023 году – технологическое присоединение домов к газовым сетям. Однако ничего из этого до сих пор не сделано. А люди ждут.

– Проект проходил корректировку: нужно было изменить ряд диаметров центральных газопроводов от газораспределительного пункта и в связи с этим скорректировать стоимость работ. К концу января 2023 года, как ожидается, проект получит заключение госэкспертизы, после чего пройдут торги на выбор подрядчика и начнется стройка. На прошлой неделе общался с газовиками, они подтверждают этот срок.

Марина Боброва, Верхняя Пышма:

– У меня садовый участок №157, хотели газифицировать, но газовики ставят условие: либо дополнительно прокладывать сеть, но за наш счет, а это почти три миллиона рублей, либо решать вопрос с предприятием «УралМедВед», которое якобы имеет отношение к газопроводу вокруг садового товарищества. Как быть?

– Данное предприятие, скорее всего, является собственником земельного участка, где работают газовики. Вам нужно туда обратиться, чтобы оно связалось с газоснабжающей организацией и выдало согласие на подключение. Без волеизъявления собственника земли вопрос не решить.

Светлана Зырянова, Поварня (Белоярский ГО):

– Магистральный газопровод проходит в 200 метрах от нас, вдоль дороги. В 2017 году мы заключили договор на газификацию своего дома по улице Патрушева, оплатили его. Говорят, «Автодор» долгое время не давал разрешение на проведение газораспределительных работ, так как это дорога регионального значения. Недавно, как я слышала, он все-таки разрешил. Когда у нас появится газ?

– «Автодор» должен выдать технические условия «ГАЗЭКСу» для «прокола» улицы. Попрошу их ускорить процесс. А вы пока можете подойти в ГАЗЭКС, перезаключить договор. В январе планирую встретиться с новым главой вашего муниципалитета Григорием Вихаревым, будем обсуждать газификацию всех населенных пунктов округа. Газ в вашей деревне появится в ближайшее время, думаю, проблем не будет, желающих газифицировать жилье очень много.

Наталья, Ирбит:

– Проживаю в доме по улице Кирова, он не ветхий и не аварийный, но отопление – печное. Хотим установить газовый котел, заключили договор с газовиками, оплатили его. Соседи также поступили, но работы не проводятся, и причины нам не объясняют…

– Как уже говорил, федеральное правительство ввело жесткие требования для многоквартирных, особенно одноэтажных домов по установке газовых котлов для отопления. Нужно смотреть, есть ли на вашей кухне техническая возможность сделать нормальную вытяжку и прочее. Оставьте ваш адрес – разберемся.

Наталья, Сосьва:

– Наша котельная по улице Толмачева обеспечивает теплом все социальные объекты. Топят горбылем, поэтому в помещениях бывает холодно. Планируется ли перевести эту котельную на газ?

– В ближайшее время перевод не планируется. Чтобы построить газопровод в поселок, понадобятся серьезные средства – более миллиарда рублей. Сейчас таких средств нет, поэтому пока смотрим другие варианты.

Галина Ивановна, Быково (Ачитский ГО):

– Наше село основано в 1759 году, находится на границе Свердловской области с Пермским краем. С 1998 года нам обещают газификацию, но газа так и нет, хотя в пяти километрах от нас есть газифицированный поселок. Нам говорят, что нужны спонсоры для выполнения работ…

– Вопрос с газификацией вашего села будет рассматриваться после 2024 года. На сегодняшний день жителей, желающих подключиться к газопроводу и оплатить эти работы, очень немного. Если их будет больше, процесс пойдет быстрее.

Людмила Владимировна, Озерки (Красноуфимский район):

- В нашей деревне работает школа-интернат, я ее директор. Учреждение отапливается за счет электрокотельной, но ее мощностей недостаточно, в помещениях прохладно. Сейчас идет строительство газовой котельной, и если мы подключимся к ней, то в здании станет теплее, плюс бюджетные средства удастся сэкономить. Как нам это сделать?

– Вам нужно обратиться к главе муниципалитета. Если мощности новой котельной позволяют подключить школу, вопрос будет решен. Если нет, подавайте заявку на участие в программе социальной догазификации, глава поможет ее составить, и будем смотреть варианты решения вопроса.

Андрей Павлович, Оус (Ивдельский ГО):

– У меня два вопроса. Будут ли газифицированы дома в нашем поселке? И можно ли как-то организовать передачу показаний коммунальных счетчиков на месте, чтобы лишний раз не ездить в Ивдель? Пенсионерам тяжело…

– Газ в поселок заведен, работы по подключению должны начаться. Еще раз переговорю по этому вопросу с главой вашего муниципалитета. Что касается передачи показаний, думаю, это возможно. Обратитесь к главе, он поможет организовать выезд специалистов.

Галина Михайловна, Хромцово (Белоярский ГО):

– Живем между поселками Кочнево и Совхозный. И там, и там есть газ. А у нас нет, хотя газопровод проходит всего в двух километрах от нашего села. Почему? И еще один вопрос. У нашей речки была водоохранная зона. А сейчас там ферму открыли, пасут скот – все отходы идут в водоем. В сельской управе говорят, что земля продана в частные руки, и сделать ничего нельзя. Как быть?

– По первому вопросу: газораспределительные сети к вам не ведут, потому что желающих подключиться очень мало. По второму вам нужно обратиться в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, либо в Росприроднадзор.

Наталья Васильевна, Верхние Серги:

- В свое время наш поселок газифицировали, за проект с одного дома взяли 10 тысяч рублей. Нам вернут эти деньги?

– Для газификации вашего поселка был создан газовый кооператив, в который вошли собственники домовладений. Средства, о которых вы говорите, – их взнос на оплату всех необходимых работ. О возврате средств речи не идет – это кооператив. Не было бы кооператива – газ не пришел бы.

Михаил, Арти:

– Проживаю на улице Королева, заключил договор с ГАЗЭКСом на догазификацию, крайний срок поставили – 2028 год. Говорят, что из-за дефицита газа нужно строить еще один газопровод. Нельзя ли ускорить процесс?

– На прошлой неделе вместе с главой Артинского городского округа и ГАЗЭКСом мы рассматривали газификацию вашего поселка, в том числе ввод в эксплуатацию построенного три года назад газопровода за бюджетные средства. По разным причинам его вовремя не ввели в эксплуатацию. До конца 2022 года это будет сделано. Газовикам и главе дано поручение проверить, действительно ли есть дефицит газа, или он существует только на бумаге. Они должны обойти все дома, по которым уже распределены лимиты газа и сделан вывод газовых труб. Если жители скажут, что в ближайшие 3–5 лет они не планируют подключаться к газу, тогда мы эти объемы перераспределим. После новогодних праздников эта проверка будет выполнена. Если же понадобится строить дополнительный газопровод, значит, будем строить. Но никакого 2028 года не будет – газ вы получите гораздо раньше.

Не только про газ Сергей Федорович, Буланаш (Артемовский ГО): – Планирует ли ваше министерство закрыть у нас полигон твердых коммунальных отходов? – Вопрос находится в стадии решения, но конкретные сроки пока обозначить не могу. Ольга, Екатеринбург: – Не могу справиться с управляющей компанией. С 2017 года она неправомерно начисляет мне платежи за коммунальные услуги – никак не может списать старый долг. В судебном порядке сейчас решаем. Писала во все инстанции, вплоть до Государственной думы. Куда еще могу обратиться, чтобы эту компанию проверили? – Самое эффективное – обратиться в Департамент государственного жилищного и строительного надзора по улице Малышева, 101. Такие вопросы находятся в его ведении. Василий Леонидович, Сосновка (ГО Карпинск): – В нашем поселке очень темно: есть 20 фонарей, но они не горят, вечерами и рано утром передвигаться по улицам проблематично. Куда нам обратиться с этой проблемой? – Вам нужно обратиться к главе вашего муниципалитета, этот вопрос – в его компетенции. Лидия Николаевна, Ирбит: – Раньше за использование электроплит платили по отдельному тарифу, потом его отменили, пенсионеры страдают. Можете вернуть обратно? – Вопросы тарифов находятся в ведении Региональной энергетической комиссии Свердловской области. Елена, Реж: - Живу на улице Металлургов, 26, у нас постоянно отключают горячую воду – бывает, что более трех месяцев без нее сидим. В мэрии говорили, что построят новую котельную, чтобы перебоев не было, но все так в стадии обещаний и осталось. Когда уже построят? – Отключения – мера вынужденная. Действующая котельная находится в таком плачевном состоянии, что если не отключать ее на лето и не проводить ремонты, зимой тепла не будет вообще. Вопрос решается – у вас будет новая теплоэлектростанция. Сейчас ее проект проходит экспертизу, в марте 2023 года планируем получить заключение, а затем определить подрядчика и начать работы. Наталья, Совхозный (Белоярский ГО): – Проживаю по улице Мира, 10 Е – это дом на пять семей. Очень нужно подключиться к газораспределительной сети, чтобы в доме стабильно были тепло и горячая вода. Условия для этого есть, но процесс застопорился. Очень рассчитываем на вашу помощь… – Адрес ваш записал. Свяжусь с компанией «Газпром Газораспределение», которая этим занимается. Вы туда подойдите, вам все разъяснения дадут.