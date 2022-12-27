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Общество / Благоустройство и ЖКХ
27 декабря 2022, 11:30

За кадром: горячая линия с министром ЖКХ Николаем Смирновым

  Валерия Белякова
Николай Смирнов

За час работы горячей линии Николай Смирнов успел ответить на 25 вопросов жителей Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

"Областная газета" провела горячую линию по вопросам газификации с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым. Министр за час успел ответить на 25 вопросов читателей.

"Телефон буквально разрывался, звонили из разных уголков региона. Еще раз убедилась, насколько эта сфера волнует людей. Поразилась знаниям Николая Борисовича — он сходу отвечал, причем очень конкретно, некоторым читателям даже называл месторасположение их домов с географической точностью. Он прекрасно владеет информацией", — отметила журналист "Областной газеты" Юлия Бабушкина. 

Свердловчан интересовали не только вопросы газификации, но и другие актуальные проблемы ЖКХ. Многие обращения жителей Николай Смирнов взял под личный контроль. 

"Удивительно, что никто из звонивших не ругался, не критиковал министра, спокойно спрашивал, когда и что будет сделано по их вопросу. Несколько читателей поздравили Николая Борисовича с Днем энергетика, много теплых слов сказали, ему было очень приятно", — добавила Юлия Бабушкина. 

Отметим, "Областная газета" опубликовала подробности горячей линии с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области. 

Областная газета Свердловской области

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