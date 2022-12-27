Компенсация оплаты услуг ЖКХ для свердловчан вырастет на 6–9%

На заседании правительства Свердловской области был принят региональный стандарт стоимости ЖКУ. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На заседании правительства Свердловской области, которое прошло 27 декабря под руководством губернатора Евгения Куйвашева, был принят региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Он позволит рассчитать компенсацию коммунальных платежей для социально незащищенных граждан.

Данная мера поддержки распространяется на свердловчан, чьи затраты на ЖКУ превышают максимально допустимую долю семейного дохода. По словам главы министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, на 2022 год и плановый 2023 год соцподдержка вырастет на 6–9%, исходя из коммунальных тарифов в каждом муниципалитете региона.

"Максимальная поддержка будет оказываться малоимущим и социально незащищенным категориям уральцев", — добавил Николай Смирнов.

Как отметили в региональном департаменте информполитики, в 2022 году на компенсацию затрат свердловчан по платежам за ЖКХ из бюджета было выделено 2,8 млрд рублей.

Ранее Евгений Куйвашев также увеличил размер компенсации за покупку газового оборудования с 70 до 100 тысяч рублей.