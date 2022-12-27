Тянут резину

Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге один из дворов на Эльмаше завалили старыми шинами. В редакцию «ОГ» позвонили жильцы многоквартирного дома на Электриков, 29. Люди рассказали, что на контейнерной площадке возле дома месяцами лежат груды автопрокрышек, мешая жильцам выбрасывать остальной мусор.

Контейнерная площадка, на которой размещены два мусорных контейнера и отсек для крупногабаритного мусора, находится в проходном месте и ничем не огорожена. Поэтому туда выбрасывают отходы все, кто проходит мимо. Многие не стесняются оставлять и шины после сезоннной смены резины – недалеко от дома работают несколько шиномонтажных мастерских.

– Отсек для крупногабаритных отходов круглый год снизу доверху забит отработанными покрышками. В итоге остальные крупные отходы приходится складывать за пределами площадки. Вывозят шины очень редко – последние лежат с сентября, – рассказала «ОГ» жительница дома Елена Некрасова.- Несколько раз кто-то выбрасывал резину прямо в контейнеры, и под их тяжестью в баках появились трещины.

Сетуют жильцы и на то, что подростки растаскивают покрышки по всей округе. Когда корреспондент «ОГ» приехал на место, несколько шин было найдено через дорогу от контейнеров, возле хоккейного корта, их уже засыпало снегом.

– Мы хотим, чтобы шины не просто вывезли, но и в дальнейшем обеспечили порядок на мусорной площадке, – говорит Елена Некрасова. – Необходимо либо огородить территорию, либо повесить объявления о том, что выбрасывать покрышки здесь запрещено.

За комментариями мы обратились в ЕМУП «Спецавтобаза», которое занимается вывозом мусора в уральской столице. Всего в 2022 году сотрудники предприятия обнаружили более 1 100 контейнерных площадок с шинами.

– Выбрасывать автомобильные покрышки вместе с крупногабаритными и твердыми коммунальными отходами (ТКО) нельзя, так как они относятся к четвертому классу опасности отходов, – пояснили в пресс-службе Спецавтобазы. Если люди заметили старые автомобильные шины на контейнерной площадке, им необходимо обращаться в свою управляющую компанию или в администрацию района. Также об этом можно оповещать регионального оператора через кнопку «Сообщить о нарушениях на контейнерной площадке» на сайте sab-ekb.ru.

Спецавтобаза уведомит владельца проблемных контейнерных площадок о необходимости отправить шины на утилизацию. Если те не предпримут никаких действий, информация будет направлена в надзорные органы – Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру.

Для замены старых контейнеров на придомовой площадке жители должны самостоятельно обратиться к ее собственнику. Он, в свою очередь, может закупить баки самостоятельно или направить заявку на их получение через регионального оператора.

Полезно В Екатеринбурге законно сдать автошины можно ежедневно по адресу: ул. Посадская, 3 (въезд со стороны ул. Гурзуфской), с 8:00 до 20:00. В зависимости от радиуса покрышек стоимость составляет от 47,5 рубля до 210 рублей за одно колесо. При себе нужно иметь паспорт или водительское удостоверение. За состояние мусорных баков отвечает владелец контейнерной площадки.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов