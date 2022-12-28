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Общество / Благоустройство и ЖКХ
28 декабря 2022, 12:53

На Среднем Урале котельные 50 школ и больниц переведут с угля на газ

  Валерия Белякова
Котельная

До 2030 года в Свердловской области переведут на газ ряд угольных котельных. Фото: Павел Ворожцов

До 2030 года в рамках президентской программы на Среднем Урале переведут на газ угольные котельные, которые обеспечивают теплом и горячей водой 50 школ и больниц региона. Об этом министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил на заседании федерального штаба по газификации, которое прошло под председательством российского вице-премьера Александра Новака.

"В федеральную программу газификации котельных включены 50 объектов теплоснабжения медицинских и общеобразовательных учреждений нашего региона. Предполагается, что Газпром построит к котельным сети, а сами котельные будут оборудованы за счет областного бюджета. Эта программа рассчитана до 2030 года", — заявил Николай Смирнов.

Участие в работе штаба свердловский министр принял по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Николай Смирнов добавил, что на заседании были рассмотрены вопросы социальной поддержки льготников и газификации частных домов. В Свердловской области на подключение к газу подано 56 тысяч заявок, газ проведен до границ 19 тысяч земельных участков.

"Кроме того, в настоящее время более 50 тысяч негазифицированных домовладений имеют возможность подключиться к газу, если подадут заявку на портале Единого оператора газоснабжения или через Госуслуги", — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил с 70 до 100 тысяч рублей размер компенсации на газификацию, которую могут получить отдельные категории жителей Среднего Урала.

Областная газета Свердловской области

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