Ждём лёд и воду

После открытия ледовой арены в Талице, байкаловским хоккеистам стало ближе ездить на тренировки. Они мечтают, что когда-нибудь и в их селе появится такой же каток. фото: Сельская новь.

В канун Нового года принято загадывать желания. В редакцию «ОГ» прислал письмо житель Байкалово, ветеран труда Вадим ЧАЩИН. Вместе с односельчанами он мечтает о станции очистки воды и крытом корте, где можно будет заниматься круглый год.

– В 2019 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещал, что в селе будет построен крытый хоккейный корт. Заканчивается 2022-й, а никаких подвижек не видно, – написал Вадим Чащин. – Хоккеем у нас в селе занимается много мальчишек, самым младшим из которых – четыре года. Ребята занимают призовые места в областных соревнованиях, но при этом тренируются в спартанских условиях. Дело в том, что зимой отсутствует нормальная раздевалка, и, чтобы переодеться, приходится идти в подвал соседнего дома. Летом заниматься и вовсе негде: ближайшая ледовая арена – за 150 километров в Реже.

Вторая беда Байкалово – по словам автора письма – плохое качество воды.

– Лет 30 назад в районе разведали запасы воды, пригодной для употребления. Недавно начали строить фильтровальную станцию, но затем строительство прекратилось. Сейчас здание стоит без кровли и потихоньку разрушается. В воде из крана много примесей, поэтому приходится пользоваться привозной или покупной водой, – сетует Вадим Чащин.

За разъяснениями «ОГ» обратилась к главе Байкаловского района Алексею Дорожкину.

– Мы очень гордимся нашими ребятами-хоккеистами и делаем все возможное для улучшения условий их занятий. Так, новая раздевалка у существующего корта появится у спортсменов уже в следующем году, – рассказал он. – Администрация выкупила здание бывшего магазина рядом с действующим кортом, в новом году будем заниматься обустройством помещений. Средства на приобретение здания и ремонт в размере восьми миллионов рублей были выделены по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Летом спортсмены пока тренируются в Талице в 50 километрах от Байкалово – на ледовой арене «Импульс». Муниципалитет оплачивает проезд и аренду льда.

Что касается нового крытого катка, то его строительство – вопрос среднесрочной перспективы, говорит глава. Проект спортсооружения уже готов. По проекту кроме ледового поля размером 60 на 30 метров в комплексе общей площадью 3,5 тысячи метров предусмотрены гардероб, раздевалки, мастерская для заточки коньков, сушилка для формы спортсменов и многое другое. Единовременно в здании смогут тренироваться до 35 хоккеистов, а во время массового катания на коньках каток сможет вместить до 50 человек одновременно.

– Проект прошёл государственную экспертизу, а современные технологии позволяют возвести объект в срок до десяти месяцев, но пока не решён вопрос с финансированием строительства, стоимость которого составляет около 400 миллионов рублей, – отметил Алексей Дорожкин.

Строительство системы водоснабжения, которая позволит обеспечить байкаловцев чистой водой без примесей, имеет давнюю историю. Последняя попытка была предпринята в 2018 году. Администрация района заключила контракт с екатеринбургским подрядчиком на сумму более 121 миллиона рублей, однако спустя год мэрия была вынуждена его расторгнуть из-за недобросовестности исполнителя.

– Между тем, из-за роста цен на материалы и оборудование стоимость строительства существенно увеличилась. Ряд оборудования также пришлось заместить с импортного на отечественное. Поэтому сейчас корректируем проектно-сметную документацию. После этого будем решать вопрос с финансированием и новым подрядчиком, – пояснил Алексей Дорожкин.