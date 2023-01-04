Более 400 единиц спецтехники ликвидируют последствия снегопада на Среднем Урале

Работу подрядчиков по расчистке снега контролируют специалисты Управления автодорог. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области выпало в среднем около 9 см снега. На расчистку дорог выехало 404 спецмашины.

Речь идет о 246 комбинированных дорожных машинах, 68 автогрейдерах, 43 автомобилях с отвалом и 47 единицах другой техники. Для борьбы с гололедицей и снежным накатом использовали 530 тонн песка и 7,2 тысячи тонн песко-соляной смеси. Ограничений движения на региональных трассах не зарегистрировано.

Управление автодорог отслеживает работу подрядчиков по расчистке снега. С помощью 50 автоматических постов, оборудованных датчиками и видеокамерами, специалисты мониторят метеорологические и дорожные условия.

"Министерство транспорта и дорожного хозяйства призывает водителей, пассажиров и пешеходов воздержаться во время снегопада от дальних поездок. Если же пришлось отправиться в путь — соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим и стиль вождения, учитывая сложные дорожные условия. А также не создавать помех дорожной технике, которая занимается очисткой дорог и обочин от снега", — передает департамент информполитики Свердловской области.

Сообщать о неубранных участках дорог можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: (343) 261-79-83.