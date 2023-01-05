В Арамиле досрочно завершена рекультивация несанкционированной свалки

Всего на рекультивацию свалки было направлено 154,7 млн рублей. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Арамиле досрочно завершилась рекультивация незаконной свалки бытовых и промышленных отходов. Восстановлены более 5 гектаров земель, где ранее находилось 300 тыс. кубометров мусора.

Проект был реализован под контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в рамках программы "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

"Всего на рекультивацию свалки было направлено 154,7 млн рублей, из которых почти 99 млн рублей выделены из федерального бюджета и 42,2 млн рублей — из областного. Учитывая негативное воздействие объекта накопленного вреда на окружающую городскую среду, восстановление нарушенных земель удалось ускорить и провести менее чем за год, вместо запланированных двух лет", — отметил глава свердловского минприроды Денис Мамонтов.

Рекультивация проводилась в несколько этапов. В первую очередь территорию расчистили от деревьев и кустарников, после этого было сформировано тело полигона, установлена система дегазации и смонтирован изолирующий экран. На последнем этапе площадь покрыли плодородным слоем почвы и засеяли травой.

В департаменте информполитики Свердловской области добавили, что в рамках проекта "Чистая страна" проводится рекультивация загрязненных земель на мусорном полигоне "Широкореченский" в Екатеринбурге. Свалка использовалась с 1960 по 2015 годы, а объем накопленных отходов составлял около 6 млн кубометров. Восстановление территории площадью 23 гектара планируют завершить до конца 2023 года.